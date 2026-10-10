Thống kê trận đấu 1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV: Hamburger SV ngược dòng ngoạn mục

Trong khuôn khổ Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở thành một sân chơi thể thao mở sôi động. Chuỗi hoạt động biểu diễn, hướng dẫn kỹ thuật và giao lưu thể thao đa dạng đã thu hút hàng nghìn người dân ở mọi lứa tuổi trực tiếp tham gia trải nghiệm.