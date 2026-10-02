Thống kê trận đấu 1. FC Heidenheim 3-1 Würzburger Kickers: M. Kaufmann tỏa sáng, 1. FC Heidenheim giành trọn 3 điểm

Trước giờ bóng lăn trận Việt Nam gặp Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026, không khí quanh sân vận động Gelora Bung Karno (GBK) ở Jakarta (Indonesia) trở nên sôi động khi ngày càng nhiều cổ động viên trong màu áo đỏ đổ về sân, mang theo cờ Tổ quốc và niềm tin dành cho đội tuyển Việt Nam.