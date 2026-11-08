Thống kê ấn tượng của Messi: Giành Chiếc giày vàng, rộng cửa đoạt MVP MLS

Lionel Messi khép lại mùa giải bóng đá Nhà nghề Mỹ 2026 với danh hiệu Chiếc giày vàng. Đây là năm thứ hai liên tiếp siêu sao người Argentina dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu. Siêu sao người Argentina đồng thời hướng tới cột mốc ba lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Messi bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân dù Inter Miami không thể giành chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng. Đội bóng của anh hòa Charlotte FC với tỷ số 3-3 trên sân nhà, qua đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai khu vực miền Đông và giành quyền tham dự vòng play-off tranh chức vô địch.

Thống kê từ ban tổ chức MLS cho thấy Messi ghi 23 bàn bằng chân trái, trong đó có 6 pha lập công từ đá phạt trực tiếp và một bàn trên chấm phạt đền. Ba bàn thắng còn lại được thực hiện bằng chân phải (2 bàn) và đánh đầu (1 bàn).

Lionel Messi khép lại mùa giải MLS 2026 với 26 bàn thắng và 13 pha kiến tạo, qua đó giành Chiếc giày vàng năm thứ hai liên tiếp.

Với 26 pha lập công, Messi bỏ xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp Petar Musa, người đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới với 22 bàn thắng. Sau khi mùa giải chính thức khép lại, MLS cũng đăng tải video tổng hợp toàn bộ bàn thắng của ngôi sao Inter Miami.

Không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn, Messi còn thể hiện khả năng kiến tạo ấn tượng. Tiền đạo 39 tuổi có 13 đường chuyền thành bàn, cùng Evander, Joaquin Pereyra, Cristian Espinoza và Albert Rusnak chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải đấu.

Tổng cộng, Messi trực tiếp tham gia vào 39 bàn thắng của Inter Miami trong mùa giải chính thức, bao gồm 26 pha lập công và 13 đường kiến tạo. Thành tích này vượt xa những cầu thủ xếp sau là Petar Musa, Evander và Anders Dreyer, những người cùng có 27 lần góp dấu giày vào bàn thắng.

Phong độ nổi bật cũng giúp Messi trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS (MVP) 2026. Siêu sao người Argentina đã giành giải thưởng này trong hai mùa giải liên tiếp trước đó và đang đứng trước cơ hội lập hat-trick danh hiệu cá nhân.

Sau khi kết thúc mùa giải chính thức ở vị trí thứ hai khu vực miền Đông, Inter Miami sẽ bước vào vòng play-off với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch MLS. Đây cũng là cơ hội để Messi tiếp tục gia tăng thành tích cá nhân và bổ sung danh hiệu tập thể cùng đội bóng Mỹ.