Thống đốc Waller chia sẻ về việc cần một 'nhịp nghỉ' cho tăng lãi suất

Thống đốc Fed Christopher Waller. Ảnh: Federal Reserve

Fed vẫn hướng tới mức lãi suất cao hơn

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Istanbul ngày 8/10, ông Waller cho biết nếu số liệu kinh tế tiếp tục diễn biến như dự kiến, Fed sẽ cần có thêm các đợt tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh có sự linh hoạt về thời điểm hành động.

“Nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục diễn biến đúng như kỳ vọng, tôi dự kiến sẽ cần có thêm các đợt tăng lãi suất để hỗ trợ đưa lạm phát trở về mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn. Tuy nhiên, vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định về thời điểm thực hiện các đợt tăng lãi suất đó. Việc tăng lãi suất không nhất thiết phải diễn ra tại các cuộc họp liên tiếp, nhưng chúng nên được thực hiện trong một khoảng thời gian hợp lý”, ông nói.

Thông điệp này xuất hiện sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 9 nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất chính sách lên 3,75% - 4%, sau chín tháng giữ nguyên lãi suất, và đánh dấu sự đảo chiều so với ba đợt giảm lãi suất liên tiếp trong những tháng cuối năm 2025. Biên bản chi tiết cuộc họp tháng 9 công bố ngày 7/10 cũng cho thấy, các thành viên FOMC nhất trí tăng lãi suất nhưng có đánh giá khác nhau về triển vọng kinh tế và mức độ cần thiết của chính sách thắt chặt.

Theo ông Waller, dự báo sau cuộc họp tháng 9 cho thấy phần lớn thành viên FOMC vẫn nhìn thấy nhu cầu thắt chặt thêm. Cụ thể, 16 trong số 18 thành viên nộp dự báo lãi suất cho rằng sẽ phù hợp nếu Fed tăng ít nhất một lần nữa trong hai cuộc họp còn lại của năm 2026.

Thống đốc Fed Christopher Waller dành một phần đáng kể bài phát biểu để nói về cách ngân hàng trung ương giao tiếp với thị trường. Theo ông, Fed có thể cho biết hướng đi có khả năng xảy ra và mức độ thắt chặt dự kiến, trong khi vẫn giữ quyền điều chỉnh tốc độ hoặc quy mô tăng lãi suất dựa trên các dữ liệu mới.

“Thông qua SEP (Bản tổng hợp dự báo kinh tế hàng quý của Fed) và các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách về triển vọng kinh tế - trong đó thể hiện cách họ diễn giải những dữ liệu kinh tế mới được công bố - thị trường đã hiểu rằng Ủy ban có khả năng sẽ nâng lãi suất chính sách thêm 50 điểm cơ bản trong những tháng tới”, ông nói.

Nhưng có thể sẽ có những “nhịp nghỉ”

Christopher Waller cũng cho biết, theo giá hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang tính đến ngày 7/10, các nhà giao dịch đánh giá có 85% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần từ nay đến khi kết thúc cuộc họp FOMC tháng 12/2026. Còn nếu tính từ thời điểm hiện tại đến cuộc họp tháng 3/2027, thị trường đánh giá gần 80% khả năng Fed sẽ có tổng cộng ít nhất hai lần tăng lãi suất, và 33% khả năng có từ ba lần tăng trở lên.

“Việc phát tín hiệu như vậy giúp neo kỳ vọng về quỹ đạo của lãi suất ngắn hạn, đồng thời vẫn tạo sự linh hoạt để điều chỉnh các đợt tăng lãi suất tùy theo những dữ liệu kinh tế mới được công bố”, Thống đốc Fed Christopher Waller nêu quan điểm.

Đây cũng là cách giải thích cho nghịch lý hiện nay: nhiều quan chức Fed gần đây vẫn nói cần tăng thêm lãi suất, nhưng thị trường lại giảm đặt cược vào một bước tăng ngay trong tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 17%, trong khi xác suất cho một đợt tăng vào tháng 12 được định giá ở mức 81%. Điều đó cho thấy, nhà đầu tư đang phân biệt khá rõ giữa khả năng “tăng ngay” và “còn tăng” trong kỳ vọng về hướng đi chính sách trong tương lai của Fed.

Điểm mới vì thế không nằm ở việc Waller tiếp tục ủng hộ tăng lãi suất, mà ở cách ông mô tả nhịp đi của chính sách. Fed vẫn phát tín hiệu về mức lãi suất chính sách có thể cần cao hơn hiện nay, tức chưa kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, nhưng đồng thời cũng không buộc phải thực hiện theo một lịch cố định mà phụ thuộc dữ liệu.

Với cách tiếp cận đó, một cuộc họp không tăng lãi suất có thể chỉ là một “nhịp nghỉ” - khoảng thời gian để Fed quan sát thêm dữ liệu, thay vì dấu hiệu chu kỳ thắt chặt đã kết thúc. Cuộc họp FOMC kế tiếp diễn ra ngày 27-28/10, còn cuộc họp cuối năm vào ngày 8-9/12.