Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell

Tham dự buổi tiếp, về phía NHNN có lãnh đạo Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Dự báo, thống kê, Vụ Chính sách tiền tệ, Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía FTSE Russell có đại diện lãnh đạo và các chuyên gia phụ trách chính sách chỉ số, kinh doanh, quản lý tài sản, đầu tư và giao dịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Thống đốc Phạm Đức Ấn chào mừng bà Fiona Bassett và đoàn công tác FTSE Russell đến thăm và làm việc tại NHNN, đồng thời đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc trao đổi, phối hợp với các cơ quan quản lý và thành viên thị trường Việt Nam trong quá trình phát triển, cải thiện chất lượng thị trường tài chính Việt Nam thời gian qua.

Trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính, Thống đốc cho biết Việt Nam có nhu cầu lớn về nguồn vốn trung và dài hạn. Việc tiếp tục phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiện đại, an toàn và bền vững có ý nghĩa quan trọng trong đa dạng hóa các kênh cung ứng vốn, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực cung ứng vốn dài hạn đối với hệ thống ngân hàng. Thống đốc Phạm Đức Ấn chia sẻ, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển các định chế tài chính trung gian.

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi tiếp

Thống đốc Phạm Đức Ấn đánh giá, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ Thị trường cận biên lên Thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026 là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực cải cách của Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong nhiều năm qua.

Bà Fiona Bassett phát biểu tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Fiona Bassett chúc mừng Thống đốc Phạm Đức Ấn trên cương vị mới là người đứng đầu NHNN, đồng thời chúc mừng NHNN và Việt Nam về dấu mốc quan trọng của thị trường chứng khoán. Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan của Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong quá trình cải cách, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường; thực hiện các cải cách, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường; đồng thời ghi nhận vai trò của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ, góp phần củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế khi tham gia thị trường Việt Nam. Bà Fiona Bassett khẳng định FTSE Russell vui mừng trở thành đối tác lâu dài của Việt Nam và cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường tài chính. FTSE Russell cam kết hướng tới việc thúc đẩy tính minh bạch, tính thanh khoản, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Trao đổi về vai trò của NHNN trong quá trình phát triển thị trường tài chính, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, NHNN đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần hỗ trợ sự phát triển của thị trường chứng khoán và thị trường vốn. NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thống đốc nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định giá trị đồng Việt Nam là những điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tài chính và thị trường vốn.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của FTSE Russell

Theo Thống đốc, Việt Nam mong muốn thị trường chứng khoán ngày càng được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm và đón nhận, qua đó từng bước phát huy vai trò của thị trường vốn trong huy động nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế. Điều này cũng góp phần chia sẻ áp lực cung ứng vốn dài hạn với hệ thống ngân hàng, trong bối cảnh tín dụng ngân hàng hiện vẫn là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế.

Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường vốn; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng vốn đầu tư hợp pháp, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô. Qua đó, Việt Nam kỳ vọng ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực khác đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của FTSE Russell, góp phần mở rộng và đa dạng hóa cơ cấu thị trường vốn Việt Nam.

Thống đốc Phạm Đức Ấn bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm và chuyên môn của FTSE Russell, tổ chức này sẽ tiếp tục có những trao đổi, khuyến nghị phù hợp đối với các cơ quan quản lý Việt Nam, qua đó hỗ trợ quá trình phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn sau nâng hạng.

FTSE Russell là một trong những tổ chức xếp hạng, phân loại thị trường chứng khoán uy tín nhất thế giới trong việc đánh giá và xếp hạng các quốc gia vào các nhóm: Thị trường phát triển (Developed), Thị trường mới nổi (Emerging - bao gồm cả Tiên cấp/Thứ cấp), và Thị trường cận biên (Frontier).