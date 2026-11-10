Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Thống đốc Phạm Đức Ấn và bà Lee Mi Yon trao đổi nhiều nội dung trọng tâm thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Tham dự buổi tiếp, về phía NHNN có đại diện lãnh đạo Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía Hàn Quốc có đại diện các cơ quan kinh tế, tài chính, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) tại Hà Nội cùng một số cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc.

Chào mừng bà Lee Mi Yon trở lại Việt Nam trên cương vị Đại sứ Hàn Quốc, Thống đốc Phạm Đức Ấn bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao phong phú, sự am hiểu về Việt Nam, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, trong đó có lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Đánh giá về quan hệ song phương, Thống đốc khẳng định, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư và du lịch. Việt Nam hiện là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại Đông Nam Á, đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, đồng thời Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hợp tác tài chính – ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh tế, tăng cường kết nối và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, Thống đốc cho biết NHNN duy trì quan hệ hợp tác thường xuyên với các cơ quan quản lý của Hàn Quốc; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp tích cực, tinh thần hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật của phía Hàn Quốc trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ chế hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và đối thoại giữa các cơ quan quản lý hai nước tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thúc đẩy phát triển hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng ghi nhận sự hiện diện và đóng góp tích cực của các ngân hàng, công ty tài chính Hàn Quốc đối với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cũng như quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế ngày càng lớn, Thống đốc Phạm Đức Ấn khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tài chính Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư, hoạt động tại Việt Nam, phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế. Đặc biệt, NHNN mong muốn các tổ chức tài chính Hàn Quốc tăng cường nghiên cứu cơ hội tham gia tại các Trung tâm tài chính quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác tài chính, đầu tư giữa hai nước.

Trao đổi về các hoạt động hợp tác cụ thể, Thống đốc Phạm Đức Ấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn. Trong đó, việc hoàn thiện kết nối thanh toán qua mã QR hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc là một nội dung được hai bên quan tâm. Hiện các cơ quan liên quan đang tiếp tục trao đổi, phối hợp kỹ thuật để chuẩn bị kết nối hệ thống; dự kiến chiều thanh toán từ Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ được hoàn thành trong quý IV/2026. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần tạo thuận lợi cho khách du lịch, thúc đẩy giao lưu nhân dân, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác giữa hai nước và tăng cường sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán bán lẻ xuyên biên giới.

Thống đốc khẳng định, NHNN sẽ tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên, hiệu quả với các cơ quan quản lý và tổ chức tài chính Hàn Quốc, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Đồng thời, đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy kết nối và tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa NHNN với các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn của Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Lee Mi Yon cảm ơn Thống đốc Phạm Đức Ấn đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Đại sứ chúc mừng việc IBK được cấp phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam, coi đây là dấu mốc tích cực, thể hiện sự phát triển ngày càng chặt chẽ trong quan hệ hợp tác ngân hàng giữa hai nước.

Đại sứ cho biết, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính Hàn Quốc mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, hoạt động tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng NHNN tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài chính Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để các tổ chức này phát huy vai trò và đóng góp tích cực hơn nữa vào quá trình phát triển thị trường tài chính Việt Nam.

Với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Đại sứ khẳng định Hàn Quốc mong muốn tiếp tục là đối tác đồng hành tin cậy, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính và chuyển đổi số.

Đề cập đến hợp tác trong lĩnh vực thanh toán và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, bà Lee Mi Yon bày tỏ mong muốn NHNN và Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia tích cực hơn vào quá trình số hóa tài chính, phát triển các phương thức thanh toán hiện đại, trong đó có kết nối thanh toán QR. Với kinh nghiệm phát triển các Trung tâm tài chính tại Seoul và Busan, Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển các Trung tâm tài chính quốc tế.

Quang cảnh buổi tiếp

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc vào năm 2027, hai bên bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói riêng sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.