Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc Phạm Đức Ấn đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức). Trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2025) và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2026), Thống đốc bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tài chính - ngân hàng, nhất là giữa NHNN và bang Hessen đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thống kê từ năm 2011.

Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp ông Alexander Lorz, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen, CHLB Đức tại trụ sở NHNN

Thời gian qua, Chính phủ Đức đã dành sự hỗ trợ kỹ thuật cho NHNN trong các lĩnh vực liên quan đến cải cách kinh tế vĩ mô và tăng trưởng xanh. Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, những hỗ trợ này đã góp phần tích cực vào quá trình hoàn thiện chính sách tín dụng xanh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Đánh giá cáo vai trò của bang Hessen và vị thế của Frankfurt là một trong những trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu, Thống đốc cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác. Trên cơ sở thế mạnh và kinh nghiệm của mỗi bên, NHNN sẵn sàng trao đổi với Bộ trưởng về các lĩnh vực cũng như phương thức hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của phía Đức, Thống đốc mong muốn bang Hessen và các đối tác Đức tiếp tục đồng hành thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ hoàn thiện mô hình hoạt động, đồng thời khuyến khích các ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín của Đức nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các TTTC của Việt Nam. Bên cạnh đó, Thống đốc kỳ vọng phía Đức tiếp tục hỗ trợ NHNN trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Về phía bang Hessen, Bộ trưởng Alexander Lorz bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại trụ sở NHNN. Ghi nhận những chia sẻ của Thống đốc về quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa NHNN và bang Hessen, Bộ trưởng khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp với NHNN và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam, mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là phát triển TTTC quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Alexander Lorz và Đoàn công tác

Bộ trưởng cho biết bang Hessen quan tâm thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa NHNN với Ngân hàng Trung ương Đức và Ngân hàng Trung ương châu Âu; đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi trong phát triển thị trường tài chính xanh, các hoạt động tài chính gắn với mục tiêu phát triển bền vững và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính. Nhấn mạnh vị thế của Frankfurt là một trong những trung tâm tài chính quan trọng của Đức và châu Âu, Bộ trưởng khẳng định bang Hessen sẵn sàng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quá trình phát triển các trung tâm tài chính.