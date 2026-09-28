Thống đốc Phạm Đức Ấn: Kỳ thực tập của sinh viên không phải để rót nước, pha trà

Ngày 28/9, Học viện Ngân hàng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Chia sẻ tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho hay việc đào tạo nhân lực ngành ngân hàng không nên chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức chuyên môn mà cần giúp sinh viên hình thành tư duy độc lập, năng lực xử lý vấn đề, bản lĩnh nghề nghiệp.

Vì thế, quá trình đào tạo cần phải gắn với thực tiễn. Sinh viên cần có cơ hội tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học.

“Kỳ thực tập của sinh viên phải trở thành quãng thời gian rất quý giá để thực hành chứ không phải chỉ đến pha trà, rót nước và lấy một chứng nhận đã đi thực tập”, Thống đốc nói.

Mục tiêu cuối cùng, theo ông, không phải chỉ là sinh viên lấy được tấm bằng tốt nghiệp mà phải có năng lực làm việc ngay và có bản lĩnh nghề nghiệp. Để thực hiện được điều này, ông cho rằng không chỉ sinh viên mà cả nhà trường, doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi cơ chế và quy trình phối hợp.

Trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày càng được số hóa, việc sinh viên thực tập tại ngân hàng cũng cần được tổ chức phù hợp với môi trường làm việc thực tế. Chẳng hạn, sinh viên muốn thực hành nghiệp vụ trên hệ thống cần phải được cấp tài khoản với phạm vi và mức độ truy cập phù hợp.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Thúy Nga

Ông dẫn thực tế ở một số nước, sinh viên năm cuối khi đi thực tập tại doanh nghiệp có thể được xem xét tuyển dụng ngay sau đó. Vì vậy, thời gian thực tập trong năm cuối cần được coi là một giai đoạn quan trọng trong quá trình đào tạo và chuẩn bị nghề nghiệp.

“Điểm số và bằng cấp rất quan trọng nhưng chưa thể phản ánh đầy đủ năng lực của một sinh viên. Thông qua thực hành, đơn vị tuyển dụng có thể đánh giá rõ hơn việc kiến thức được học có chuyển hóa thành khả năng thực hiện công việc thực tế hay không”, Thống đốc chia sẻ.

Vì thế, Thống đốc đề nghị các tổ chức tín dụng và các ngân hàng thương mại nhà nước cần đi đầu trong việc tạo điều kiện để sinh viên được thực tập và thực hành nghiệp.

Qua đó, các ngân hàng cũng có thể đánh giá sinh viên ngay trong thời gian thực tập, từ đó rút ngắn thời gian tuyển dụng và đào tạo lại sau này.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng. Ảnh: Thúy Nga

Từ yêu cầu của Thống đốc, PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng, cũng bày tỏ mong muốn phối hợp với các ngân hàng xây dựng một chương trình đào tạo có sự tích hợp giữa kiến thức lý thuyết tại trường và đào tạo thực tiễn tại ngân hàng.

“Chương trình có thể dành riêng một cấu phần để các ngân hàng cử cán bộ tham gia giảng dạy trực tiếp, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho sinh viên. Không có gì quý hơn là sinh viên từ năm thứ ba vừa được lĩnh hội tri thức lý thuyết nền tảng, vừa được đào tạo bởi chính cán bộ ngân hàng”, ông Toàn nói.

Theo Giám đốc Học viện Ngân hàng, cách làm này giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với quy trình nghiệp vụ và văn hóa của từng ngân hàng. Khi được tuyển dụng, sinh viên có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc thực tế.