Thống đốc BOJ Kazuo Ueda (Nguồn: Internet)

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản hôm thứ Tư (18/11), Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết, ngân hàng này nên tiếp tục tăng lãi suất.

“Trong bối cảnh các điều kiện tài chính vẫn đang ở trạng thái nới lỏng, việc tiếp tục tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ cho phù hợp với diễn biến của nền kinh tế, giá cả và các điều kiện tài chính là bước đi hợp lý”, ông nói.

Ông cũng cho rằng cần đảm bảo lạm phát cơ bản duy trì ổn định quanh mức 2% trong thời gian tới và chính sách tiền tệ sẽ được thực thi một cách phù hợp để đạt được mục tiêu này.

Theo ông, kế hoạch cắt giảm thuế tiêu thụ đối với thực phẩm dự kiến ​​sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bằng cách gia tăng sức mua thực tế của các hộ gia đình. Tuy nhiên, mức độ tác động cụ thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như chiến lược định giá của các doanh nghiệp và tâm lý người tiêu dùng.

Ông nói thêm rằng ngay khi các chi tiết của biện pháp này được hoàn thiện, BOJ sẽ đánh giá tác động của nó đối với lạm phát cơ bản và đưa kết quả phân tích đó vào các quyết định chính sách trong tương lai.

Khi được hỏi về khả năng thực hiện các hoạt động mua trái phiếu khẩn cấp, Thống đốc BOJ cho biết, cơ quan này sẽ đưa ra đánh giá toàn diện dựa trên tình hình thực tế tại thời điểm đó, bao gồm cả việc liệu có xuất hiện những gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động của thị trường đòi hỏi sự can thiệp chính sách hay không.

Ông cũng cảnh báo về việc sử dụng các biện pháp như vậy để kiểm soát lợi suất trái phiếu dài hạn, lưu ý rằng hành động này có thể phản tác dụng nếu thị trường hiểu lầm rằng BOJ đang hỗ trợ tài trợ cho chi tiêu chính phủ. “Trong trường hợp đó, lãi suất dài hạn thậm chí có thể trở nên biến động hơn”, ông cảnh báo.

Trước đó, phát biểu trước một hội đồng chính phủ quan trọng hôm 11/11, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cũng cho rằng, mức tăng lương gần đây là "khá mạnh mẽ" và phù hợp với lộ trình đưa lạm phát đạt mục tiêu 2% một cách bền vững.

“Việc cả tiền lương và giá cả cùng tăng trưởng ở mức vừa phải là điều đáng mong đợi”, ông nói và cho biết thêm rằng, BOJ sẽ định hướng chính sách để đạt được các điều kiện này một cách bền vững.

Theo biên bản cuộc họp được công bố hôm thứ Hai (16/11), ông Ueda cho biết, các cuộc đàm phán tiền lương giữa doanh nghiệp và công đoàn vào năm tới, cùng với mức độ mà các công ty chuyển chi phí lao động gia tăng vào giá bán sản phẩm, sẽ là những yếu tố then chốt trong việc hoạch định chính sách.

Mặc dù giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 1,25% vào ngày 20/10, tuy nhiên BOJ đã phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất khi tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 14 năm nhằm đạt mục tiêu lạm phát, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách của họ đã bước sang một giai đoạn mới – tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng lạm phát vượt quá mục tiêu.

“Với việc tốc độ tăng CPI so với cùng kỳ năm trước gần đây đã rơi vào khoảng 2–3%, xuất hiện nguy cơ lạm phát CPI cơ bản tăng lên mức vượt mục tiêu ổn định giá cả là 2%”, Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của BOJ nêu rõ, cho thấy cơ quan này sẽ còn tăng tiếp lãi suất.