Thống đốc NHNN tham dự Hội nghị Thường niên IMF - WB tại Thái Lan

Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026 diễn ra từ ngày 12-18/10/2026, quy tụ các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW), lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế và đại diện của 191 quốc gia thành viên.

Trao đổi chính sách tại các diễn đàn đa phương

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đã tham dự phiên thảo luận bàn tròn giữa Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva với các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN. Các đại biểu trao đổi về triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực, tác động từ biến động địa chính trị, thương mại, năng lượng và những chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các nền kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhấn mạnh bốn thông điệp chính: Kinh tế toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu nhưng phục hồi không đồng đều; Các nền kinh tế dễ bị tổn thương đối mặt với nhiều thách thức; Chi phí vay nợ của các chính phủ gia tăng; và áp lực nợ công toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố dư địa tài khóa. Trước những thách thức đó, Hội nghị đề cao tầm quan trọng của việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố dư địa chính sách, đẩy mạnh cải cách cơ cấu, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường hợp tác đa phương nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc.

Các Thống đốc NHTW, Bộ trưởng tài chính ASEAN đánh giá cao vai trò của IMF trong giám sát kinh tế, tư vấn chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước thành viên; đồng thời, đề nghị IMF tăng cường phân tích tác động lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra khuyến nghị phù hợp với điều kiện từng quốc gia. Các đại biểu cũng đề cao tính bổ trợ giữa các cơ chế hợp tác tài chính toàn cầu và khu vực, trong đó có Sáng kiến Đa phương hóa Chiang Mai (CMIM) và Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), cũng như vai trò của hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, chuyển đổi số, an ninh mạng và quản trị rủi ro.

Tăng cường đối thoại và hợp tác với IMF và các ngân hàng trung ương đối tác

Tiếp nối các trao đổi về triển vọng và khả năng chống chịu của kinh tế khu vực, Thống đốc Phạm Đức Ấn tham dự Hội nghị chung lần thứ 57 của Nhóm nước Đông Nam Á tại IMF và WB (SEAVG). Chương trình tập trung vào cải cách hoạt động của hai tổ chức và nâng cao hiệu quả hỗ trợ các nước thành viên: IMF chú trọng giám sát kinh tế vĩ mô, tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và cải cách quản trị, hạn ngạch; trong khi WB ưu tiên huy động nguồn lực, thúc đẩy đầu tư tư nhân, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững. Sự tham gia của Việt Nam góp phần tăng cường tiếng nói trong hợp tác đa phương và củng cố quan hệ với IMF, WB.

Trao đổi với ông Krishna Srinivasan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IMF, Thống đốc Phạm Đức Ấn cùng chia sẻ, đánh giá về triển vọng kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam, cùng những thách thức trong điều hành chính sách. Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của IMF và mong muốn đẩy mạnh đối thoại chính sách, hỗ trợ kỹ thuật.

Trong hợp tác NHTW, cuộc gặp ông Chia Der Jiun, Tổng Giám đốc Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), là dịp rà soát các nội dung hợp tác hiện tại và tiềm năng giữa NHNN và MAS, nhất là kết nối thanh toán xuyên biên giới, phát triển ngân hàng số, ứng dụng công nghệ tài chính và thúc đẩy tài chính toàn diện. Thống đốc Phạm Đức Ấn bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp triển khai các sáng kiến trong khuôn khổ song phương và ASEAN, qua đó nâng cao tiện ích dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thống đốc NHNN làm việc song phương với Tổng Giám đốc Cơ quan Tiền tệ Singapore

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động trao đổi song phương bên lề Hội nghị Thường niên WB/IMF, Thống đốc Phạm Đức Ấn có cuộc gặp với ông Emmanuel Moulin, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp. Lãnh đạo 2 NHTW tập trung chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng và quản lý các rủi ro tài chính mới. Cuộc gặp cũng đề cập đến những xu hướng phát triển tiền kỹ thuật số, công nghệ tài chính, đổi mới hạ tầng thanh toán và triển vọng tăng cường hợp tác nghiệp vụ giữa hai ngân hàng trung ương.

Thống đốc NHNN làm việc với Phó Chủ tịch WB và Phó Chủ tịch IFC

Thúc đẩy huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam

Bên cạnh hợp tác chính sách, huy động nguồn lực cho khu vực tư nhân là trọng tâm trong cuộc gặp ông Sarvesh Suri, Phó Chủ tịch Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ông Jorge Familiar, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Thống đốc ghi nhận đóng góp của IFC và WB đối với phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam và đề nghị các tổ chức tiếp tục hỗ trợ huy động vốn dài hạn, nâng cao năng lực các định chế tài chính, thúc đẩy đầu tư vào sản xuất, nông nghiệp, tài chính toàn diện và cơ sở hạ tầng. Các giải pháp thu hút nguồn vốn quốc tế, mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân cũng được trao đổi.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Masato Kanda, Chủ tịch ADB

Tại cuộc gặp ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thống đốc Phạm Đức Ấn đánh giá cao vai trò và sự đồng hành của ADB trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời trao đổi về triển vọng mở rộng hợp tác trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển khu vực tư nhân và thị trường vốn.

Thống đốc nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đang từng bước chuyển sang nhóm nước có thu nhập trung bình cao, nhu cầu huy động nguồn vốn lớn với chi phí hợp lý vẫn hết sức cần thiết, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng chiến lược, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng dài hạn, giảm chi phí logistics và phát triển bền vững, song thường đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và khả năng sinh lời thấp trong giai đoạn đầu.

Trên cơ sở đó, Thống đốc Phạm Đức Ấn đề nghị ADB xem xét các cơ chế cho vay linh hoạt, kết hợp các công cụ tài trợ ưu đãi và thông thường nhằm hình thành các gói vốn có điều kiện thuận lợi hơn, đặc biệt là giảm lãi suất, chi phí vay và kéo dài thời hạn vay, phù hợp với đặc thù và nhu cầu phát triển của Việt Nam, thay vì chỉ căn cứ vào tiêu chí thu nhập bình quân đầu người. Đồng thời, đề nghị ADB tăng cường phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế khác để hài hòa thủ tục, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng vốn. Thống đốc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay và thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ trả nợ.

Thống đốc Phạm Đức Ấn dẫn đầu Đoàn NHNN tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026 tại Bangkok, Thái Lan

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thống đốc cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Phạm Việt Hùng về các giải pháp thúc đẩy hợp tác tài chính - ngân hàng giữa hai nước, hỗ trợ hoạt động của các ngân hàng Thái Lan tại Việt Nam. Thống đốc nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa NHNN và Đại sứ quán để kịp thời tháo gỡ khó khăn, mở rộng cơ hội hợp tác và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế, tài chính Việt Nam - Thái Lan.

Thống đốc Phạm Đức Ấn tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Từ đối thoại chính sách đa phương đến các cuộc tiếp xúc song phương, chương trình công tác tại Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026 tiếp tục củng cố quan hệ giữa NHNN với các tổ chức tài chính quốc tế và ngân hàng trung ương đối tác, tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.