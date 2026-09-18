Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn: Ngân hàng phải bảo đảm an toàn chi trả tiền gửi của người dân

Phát biểu kết luận tại Hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DNNVV” diễn ra ngày 18/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn khẳng định ngân hàng là đơn vị huy động vốn từ dân cư nên nguyên tắc tiên quyết là phải bảo đảm an toàn để hoàn trả cho người gửi tiền. Quan điểm này được nhấn mạnh trong bối cảnh các tổ chức tín dụng chịu áp lực vừa phải mở rộng nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa phải kiểm soát rủi ro hệ thống.

Áp lực rủi ro tín dụng từ làn sóng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Theo Thống đốc NHNN, các ngân hàng thương mại bản chất là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, do đó mọi hoạt động cấp vốn đều phải dựa trên tiêu chí an toàn và hiệu quả tài chính. Việc tiếp cận vốn của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện không chỉ phụ thuộc vào chính sách tín dụng mà còn chịu tác động từ môi trường kinh tế vĩ mô và năng lực nội tại của chính doanh nghiệp.

Thống kê cho thấy số lượng doanh nghiệp rời thị trường vẫn ở mức cao. Trong năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 114.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và khoảng 35.900 doanh nghiệp giải thể. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2026, thị trường tiếp tục có hơn 88.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và hơn 40.800 đơn vị hoàn tất thủ tục giải thể.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại Hội nghị.

Trước thực trạng trên, người đứng đầu NHNN cảnh báo việc cấp tín dụng nếu không thẩm định kỹ khả năng trả nợ sẽ dẫn tới nguy cơ nợ xấu gia tăng. Do đó, bài toán đặt ra cho ngành ngân hàng là phải chọn lọc đúng đối tượng vay vốn để vừa đáp ứng nhu cầu thanh khoản của nền kinh tế, vừa thu hồi được nợ đúng hạn.

Không hạ chuẩn tín dụng, định hướng tối ưu chi phí vốn

Hiện khối DNNVV chiếm 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và là khu vực ưu tiên của dòng vốn tín dụng. Tuy nhiên, các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan quản lý đều thống nhất quan điểm giữ vững chuẩn tín dụng, thay vào đó tập trung cho vay dựa trên dòng tiền, chuỗi giá trị và cải cách thủ tục hành chính.

Để hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh, NHNN chủ trương duy trì ổn định và hướng đến giảm lãi suất cho vay nhằm tạo lập chi phí vốn phù hợp. Cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh số hóa hồ sơ tín dụng, kết nối dữ liệu liên ngành từ thuế điện tử, bảo hiểm xã hội đến hệ thống thông tin tín dụng (CIC) nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm truyền thống.

Bên cạnh việc rà soát quy trình cấp vốn, Hiệp hội DNNVV Việt Nam cũng đề xuất nghiên cứu mô hình ngân hàng số chuyên biệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong khâu khởi tạo khoản vay cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và hộ kinh doanh cá thể.