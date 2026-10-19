Thống đốc NHNN họp với 46 lãnh đạo ngân hàng bàn việc giảm lãi suất

Theo Thời báo Ngân hàng, sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn đã chủ trì buổi làm việc triển khai công tác ngân hàng.

Tham dự buổi làm việc còn có các Phó thống đốc NHNN; lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng và lãnh đạo của 46 ngân hàng thương mại.

Tại buổi làm việc, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết cuối tuần qua, NHNN đã ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT về triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng trên toàn hệ thống. Văn bản thể hiện quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai chữ số, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an ninh tiền tệ và an toàn hệ thống ngân hàng lên hàng đầu.

Theo Thống đốc NHNN, hệ thống ngân hàng được ví như mạch máu của nền kinh tế. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng và các cân đối vĩ mô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cập nhật tình hình hoạt động ngành ngân hàng, Thống đốc cho biết tính đến cuối tuần qua, huy động vốn toàn hệ thống đã tăng 11,22%, trong khi tín dụng tăng 11,44%. Tín dụng tăng nhanh khiến chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động vốn bằng Đồng Việt Nam vẫn ở mức lớn.

Tuy nhiên, khoảng chênh lệch này đã thu hẹp từ mức gần 2 triệu tỷ đồng xuống dưới 1,5 triệu tỷ đồng, cho thấy tình hình huy động vốn có sự cải thiện đáng kể.

Một điểm tích cực khác là tỷ giá vẫn duy trì ổn định trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Theo Thống đốc, sự ổn định của tiền Đồng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời hỗ trợ thu hút dòng vốn vào Việt Nam. Kết quả giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tích cực trong 9 tháng đầu năm có sự đóng góp của yếu tố này.

Thống đốc Phạm Đức Ấn làm việc với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại sáng 19/10. Ảnh: Hoàng Giáp/Thời báo Ngân hàng.

Về điều hành lãi suất, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh chính sách tiền tệ cần tiếp tục hài hòa giữa mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng thực chất.

Ông cho biết việc giảm lãi suất cho vay đang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Về phía ngành ngân hàng, NHNN đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng thương mại vừa hỗ trợ nền kinh tế, vừa bảo đảm an toàn hoạt động, đặc biệt không để xảy ra cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Trên tinh thần đó, NHNN đã ban hành Công văn 9608 yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

"Việc giảm lãi suất cần được cân đối với năng lực tài chính của từng tổ chức tín dụng, gắn với yêu cầu tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận", Thống đốc nói.

Người đứng đầu ngành ngân hàng cũng nhấn mạnh để giảm lãi suất cho vay thực chất, các ngân hàng cần triển khai đồng thời nhiều giải pháp, từ tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận đến giảm chi phí huy động vốn. Trong đó, lãi suất huy động là một cấu phần quan trọng của chi phí vốn. Nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao, dư địa giảm lãi suất cho vay sẽ bị hạn chế.

Lãnh đạo NHNN cũng cho rằng việc giảm lãi suất cũng không thực hiện cào bằng mà cần hướng đến đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Chính sách cần được xem xét áp dụng cả với dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp đang hoạt động, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thống đốc khẳng định NHNN sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các ngân hàng triển khai giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn nhưng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống.

Tại cuộc họp, lãnh đạo NHNN cũng trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ các ngân hàng để có giải pháp điều hành, hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.