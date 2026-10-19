Thống đốc NHNN: Giảm lãi suất không cào bằng, xem xét cả khoản vay hiện hữu

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: SBV

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 19/10 đã họp với các tổ chức tín dụng về triển khai các giải pháp hoạt động, dưới sự chủ trì của Thống đốc Phạm Đức Ấn.

Tại cuộc họp, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, cuối tuần qua, NHNN đã ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT về triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng trong toàn hệ thống. Những yêu cầu đặt ra thể hiện quyết tâm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời đặt vấn đề an ninh tiền tệ và an toàn hệ thống ngân hàng lên hàng đầu.

Theo Thống đốc, hệ thống ngân hàng được xem là mạch máu của nền kinh tế. Nếu mạch máu có vấn đề, cơ thể không thể khỏe mạnh. Vì vậy, để đạt tăng trưởng hai con số, việc giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô có vai trò đặc biệt quan trọng.

Giảm lãi suất thực chất, không thực hiện cào bằng

Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết vấn đề giảm lãi suất cho vay được lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, với yêu cầu đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp hơn với khả năng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Để thực hiện mục tiêu này, các tổ chức tín dụng phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở giảm lãi suất cho vay.

Thống đốc nhấn mạnh việc giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà phải lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới. Qua đó, doanh nghiệp đang hoạt động có thể giảm gánh nặng tài chính, trong khi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục được hỗ trợ.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Các ngân hàng thống nhất thực hiện nghiêm quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất; tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên được điều chỉnh giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm. Các ngân hàng tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn an ninh tài chính – tiền tệ.

Đối với cho vay, các ngân hàng giảm lãi suất cho khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5–2 điểm phần trăm/năm đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Thông tin tại cuộc họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với nghiệp vụ thị trường mở, NHNN điều hành phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hằng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng nhằm hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ.

Việc điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ được thực hiện phù hợp với điều kiện thị trường. NHNN phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Về lãi suất, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Đối với tín dụng, NHNN bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu tăng trưởng theo định hướng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế.

Trong quá trình điều hành, NHNN triển khai các giải pháp tạo dư địa để tổ chức tín dụng cấp vốn cho một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế và một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Song song với đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng ở lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản; hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu gia tăng và bảo đảm an toàn hoạt động.

Đến ngày 14/10/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20.721.583 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cuối năm trước và tăng 16,73% so với cùng kỳ.

Hướng vốn vào tăng trưởng, không đánh đổi chất lượng tín dụng

Cùng với giảm lãi suất, các ngân hàng thương mại thống nhất triển khai giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.

Nguồn vốn cần phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, khả thi và những ngành, lĩnh vực được khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giáo dục, đào tạo và công nghiệp văn hóa.

Các ngân hàng đồng thời kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn; tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng cho các dự án lớn.

Việc mở rộng cho vay phải bảo đảm điều kiện cấp tín dụng, tuyệt đối không hạ chuẩn, không đánh đổi chất lượng để tăng quy mô.

Các ngân hàng cũng cần phát triển hài hòa, cân đối giữa huy động vốn với tín dụng; thường xuyên rà soát cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền, kỳ hạn và đa dạng hóa kênh huy động.

Cùng với đó là nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ; chấp hành nghiêm quy định pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay và việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các ngân hàng; điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết.

NHNN đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi, cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.