Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine vào tầm ngắm của cơ quan chống tham nhũng

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) Andriy Pyshny tại cuộc họp với phái đoàn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Kiev vào ngày 12/2/2024. Ảnh: Ngân hàng Quốc gia Ukraine/Facebook

Trong một tuyên bố, NABU cho biết cơ quan này đang khám xét tại Ngân hàng Quốc gia Ukraine và nhà riêng của một nhân viên thuộc ngân hàng này.

NABU khẳng định: “Hiện chưa có ai bị bắt giữ hoặc bị buộc tội. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thêm chi tiết nhằm bảo đảm tính bảo mật của quá trình điều tra sơ bộ”.

Hiện chưa rõ ông Pyshnyi đang bị điều tra trong vụ án nào.

Ngân hàng Quốc gia Ukraine từng vấp phải chỉ trích vì không ngăn chặn được khoản thanh toán trị giá 150 triệu hryvnia (tương đương 3,4 triệu USD) thông qua Sense Bank, một ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Số tiền này bị cáo buộc có nguồn gốc từ hoạt động rửa tiền và được sử dụng để nộp tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng và Tư pháp Herman Halushchenko hồi tháng 6.

Tháng 8, Iryna Mudra, cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, cùng Oleksiy Stupak, Giám đốc điều hành Sense Bank, Mykola Hladyshchenko, cựu Chủ tịch Hội đồng giám sát của ngân hàng này, và một số nghi phạm khác đã bị buộc tội rửa tiền nhằm phục vụ việc nộp tiền bảo lãnh cho ông Halushchenko.

Ông Halushchenko bị buộc tội hồi tháng 2 trong khuôn khổ cuộc điều tra khởi động từ năm ngoái nhắm vào Energoatom, doanh nghiệp nhà nước độc quyền trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Đây được xem là cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn nhất dưới thời Tổng thống Zelensky.

Theo nội dung cáo buộc nhằm vào bà Mudra bị rò rỉ và được trang tin Bihus.info công bố ngày 15/9, một cá nhân có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky đã yêu cầu bà Mudra thực hiện hành vi rửa tiền để nộp tiền bảo lãnh cho ông Halushchenko.

Ngoài ra, một bản ghi chép nội dung các băng ghi âm của NABU bị rò rỉ cho cơ quan truyền thông Hromadske hồi tháng 8 có nhiều chi tiết nhắc đến các tên gọi hoặc danh xưng như “Kyrylo”, “Kyrylo Oleksiyovich”, cấp trên giấu tên của bà Mudra và một quan chức cấp cao tại Văn phòng Tổng thống. Các bản ghi chép này cũng đề cập trực tiếp đến họ Budanov.

Trong các bản ghi chép từ những băng ghi âm của NABU bị rò rỉ và công bố vào tháng 4 và tháng 5, Vasyl Veselyi, cựu trợ lý tại Hội đồng giám sát của Sense Bank, cùng doanh nhân Oleksandr Tsukerman đã đề cập đến việc gây ảnh hưởng đến các quyết định bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của ngân hàng này, cũng như việc thảo luận về ngân hàng với Andriy Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky.

Tháng 9, Sevki Acuner, cựu Chủ tịch Hội đồng giám sát của Sense Bank, cho biết Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine Pyshnyi đã tiến cử ông Veselyi vào một vị trí tại Sense Bank. Ông Pyshnyi đã bác bỏ cáo buộc này.