Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm

Sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp triển khai công tác ngân hàng, với sự tham dự của các Phó Thống đốc, lãnh đạo các vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước cùng chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại.

Theo Thống đốc, hệ thống ngân hàng được xem là mạch máu của nền kinh tế. Nếu mạch máu có vấn đề thì cơ thể không thể khỏe mạnh được. Để đạt được tăng trưởng hai chữ số thì việc giữ vững hệ thống ngân hàng, an toàn vĩ mô là vô cùng quan trọng. Vấn đề giảm lãi suất cho vay được lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo với yêu cầu đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp hơn với khả năng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, để giảm lãi suất cho vay thực chất, các tổ chức tín dụng phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn, nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

“Giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh”, ông nói.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo cuộc họp sáng 19/10. (Ảnh: NHNN)

Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất. Trước mắt, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Trong văn bản về việc triển khai các giải pháp hoạt động của tổ chức tín dụng được phát đi hôm 18/10, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu ngân hàng thương mại cần tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng đối với các dự án lớn, tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu phải đảm bảo phát triển hài hòa, cân đối giữa huy động vốn với tín dụng; thường xuyên rà soát cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền, kỳ hạn, đa dạng hóa kênh huy động; kiểm soát rủi ro thanh khoản và mất cân đối kỳ hạn thông qua việc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Đồng thời, tăng cường tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn để bảo đảm cân đối bền vững giữa nguồn vốn và sử dụng vốn.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến ngày 14/10/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20.721.583 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cuối năm trước và tăng 16,73% so cùng kỳ.