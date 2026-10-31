Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu giải pháp gỡ khó cho sản xuất

Tín dụng tăng trưởng 12,27%, tập trung tối đa cho sản xuất kinh doanh

Giải trình trước Quốc hội về hoạt động của ngành ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, các tổ chức quốc tế có quan ngại về tỷ lệ dư nợ trên GDP hay tỷ trọng vốn ngắn hạn và cho vay trung, dài hạn, nhưng hệ thống ngân hàng Việt Nam có những đặc thù riêng biệt. 80% tiền gửi tại Việt Nam là ngắn hạn nhưng dòng tiền gửi của người dân luôn mang tính ổn định cao, cộng với niềm tin vững chắc vào hệ thống, các ngân hàng thương mại vẫn duy trì thanh khoản an toàn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn giải trình trước Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đến nay, tăng trưởng tín dụng đạt 12,27%. Ngành ngân hàng đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ lãi suất và dòng vốn để hướng vào sản xuất, kiểm soát tín dụng bất động sản, độ lệch lãi suất...

Cụ thể, trong tổng quy mô tín dụng đạt hơn 20,87 triệu tỷ đồng, có tới 77,44% được dành cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp tín dụng hơn 4 triệu tỷ đồng (chiếm khoảng 98% số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa). Dư nợ tín dụng bất động sản tăng trưởng ở mức 9,84%, thấp hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Lãi suất huy động tăng 1,42% nhưng lãi suất cho vay chỉ tăng 0,99%, cho thấy biên độ lãi suất đang thu hẹp nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cũng lưu ý, để tiếp cận vốn thuận lợi hơn, các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, minh bạch hóa thông tin, khắc phục tình trạng "hai bảng cân đối kế toán" để các tổ chức tín dụng có cơ sở thẩm định và cho vay hiệu quả.

Thành quả kiểm soát lạm phát và giải pháp huy động nguồn lực qua thị trường vốn

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh thành tựu kiểm soát lạm phát trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động (giá dầu Brent tăng hơn 50%, dao động ở mức 118-120 USD/thùng). Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ linh hoạt và chính sách tài khóa mạnh mẽ, với khoảng 360.000 tỷ đồng thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế phí trong năm, lạm phát 9 tháng được kiểm soát ở mức 4,52%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình trước Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Để thực hiện mục tiêu lạm phát xung quanh 4,5% đi đôi với tăng trưởng trên 10%, Chính phủ đang trình phương án tiếp tục lùi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% (chi thêm khoảng 4.000 tỷ đồng) và chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiết kiệm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện từ nay đến hết 31-3-2027.

Về bài toán huy động nguồn lực cho tăng trưởng (yêu cầu tổng đầu tư toàn xã hội đạt 40% GDP), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, thị trường vốn đang phát triển tích cực để giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Theo đó, huy động vốn trên thị trường chứng khoán 9 tháng đầu năm tăng 15% so với cùng kỳ. Phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng 26%, phát hành riêng lẻ tăng gấp nhiều lần; từ cuối năm 2025 đến nay có 10 doanh nghiệp IPO huy động hơn 60.000 tỷ đồng.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đặt mục tiêu vốn hóa thị trường đạt 120% GDP và thị trường trái phiếu đạt khoảng 50% GDP.

Chính phủ đang siết chặt kỷ luật tài chính, đẩy mạnh giải quyết tạm ứng vốn và nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm (đặc biệt là các công trình ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long với nguồn lực bố trí hàng trăm nghìn tỷ đồng), nhằm sớm đưa công trình vào vận hành, giảm hệ số sử dụng vốn đầu tư tăng trưởng (ICOR) và tạo động lực đột phá cho nền kinh tế.