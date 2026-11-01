Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Tín dụng bất động sản đang được kiểm soát

Ngày 31/10, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, theo Cổng TTĐT Quốc hội.

Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã đóng góp ý kiến về vấn đề lãi suất. Theo ĐBQH Trịnh Xuân An - Đoàn Đồng Nai, muốn tăng trưởng cao phải có vốn, vốn là nguồn năng lượng cho sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh nhu cầu dành cho hạ tầng, công trình lớn rất lớn, cần bảo đảm cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể tiếp cận vốn với lãi suất phù hợp để duy trì hoạt động và đầu tư phát triển.

Đại biểu đề nghị Chính phủ trước hết cần coi giảm lãi suất cho vay thực tế là một trọng tâm điều hành; phối hợp điều tiết thanh khoản, giảm chi phí vốn, tiết giảm chi phí hoạt động ngân hàng; minh bạch lãi suất sau ưu đãi và các khoản phí để doanh nghiệp thực sự được giảm gánh nặng vay vốn.

Đồng thời, đổi mới bảo lãnh tín dụng, cho vay theo dòng tiền, đơn hàng và chuỗi cung ứng. Nghiên cứu hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, thời hạn và nguồn lực rõ ràng. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với doanh nghiệp khó khăn tạm thời nhưng có phương án phục hồi khả thi. Xem xét khoanh nợ trong những trường hợp đủ điều kiện, được kiểm soát chặt chẽ. Hạ lãi suất phải đi cùng an toàn hệ thống, ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát.

Cùng với đó, phát triển nguồn huy động dài hạn và thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn, giảm sức ép lên tín dụng ngân hàng, tạo điều kiện phân bổ vốn phù hợp hơn cho sản xuất, kinh doanh.

Ông An đề nghị Chính phủ tập trung các giải pháp xây dựng phương án vốn cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo, làm rõ: cần bao nhiêu, huy động từ đâu, kỳ hạn nào, định hướng phân bổ cho ai và tạo ra kết quả gì.

ĐBQH Nguyễn Cao Sơn - Đoàn Phú Thọ cho biết hiện nay, các doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép rất lớn về vốn. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các Ngân hàng thương mại kéo dài, mở rộng cơ chế, cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2027 đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do thị trường nhưng sử dụng vốn đúng mục đích, có phương án phục hồi khả thi, mở rộng quy mô đối tượng của chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người thuê nhà, mua nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, cần giảm phí bảo lãnh dự thầu, phí thực hiện hợp đồng và phí trả nợ trước hạn, bởi khi nghĩa vụ bảo lãnh giảm theo xác nhận của các bên thì giải tỏa ký quỹ tương ứng. Đề nghị hoàn thành hướng dẫn trong quý I/2027.

Theo ĐBQH Lê Hữu Trí - Đoàn Khánh Hòa, muốn tăng trưởng cao và bền vững, cần nguồn vốn dài hạn cho sản xuất, công nghệ, logistics và hạ tầng. Trong khi đó, sự phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, áp lực lãi suất và hạn chế của thị trường vốn, có thể làm tăng chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.

Vì vậy, cần phát triển thực chất thị trường vốn, nâng cao tính minh bạch và kỷ luật của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng tín dụng và rủi ro trong những lĩnh vực có mức độ liên thông cao như: ngân hàng, trái phiếu, bất động sản.

Đại biểu nhấn mạnh, tăng trưởng nhanh nhưng sử dụng vốn kém hiệu quả, chi phí vốn cao, rủi ro tài chính tích tụ hoặc thiếu năng lượng cho sản xuất thì không thể coi là tăng trưởng bền vững.

Cũng nêu ý kiến về vấn đề này, ĐBQH Lê Văn Thế - Đoàn Ninh Bình cho rằng, cùng với vốn tín dụng, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài là nguồn lực lớn cho tăng trưởng. Chính phủ đã xác định chuyển trọng tâm đánh giá đầu tư từ tỷ lệ giải ngân sang công trình đưa vào khai thác và năng lực sản xuất mới.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần cụ thể hóa việc đánh giá hiệu quả sau đầu tư theo từng loại dự án, kể cả tác động đến việc làm và đời sống của nhân dân.

Đại biểu cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính điều hành đồng bộ chính sách tiền tệ và tài khóa, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay phù hợp với kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và an toàn hệ thống, khuyến khích các tổ chức tín dụng đánh giá khả năng trả nợ trên cơ sở dòng tiền, dữ liệu và hiệu quả phương án kinh doanh đối với khách hàng đủ điều kiện, gắn với kiểm soát rủi ro.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: quochoi.vn).

Phát biểu tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, về chính sách tiền tệ, cho đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước vẫn theo đuổi mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, kiểm soát tỷ giá, đảm bảo đóng góp vào hỗ trợ tăng trưởng.

Về vấn đề tái cấp vốn, ứng dụng công cụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước cũng đang hỗ trợ rất tốt cho các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai một gói để tái cấp vốn cho vay nhà xã hội.

Đối với lĩnh vực cho vay tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, vấn đề này cũng được kiểm soát tốt, tín dụng bất động sản được kiểm soát để đảm bảo tăng trưởng. Cùng với đó, ngân hàng cũng có các chính sách giảm lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn, cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, bản thân doanh nghiệp cũng cần có năng lực, chứng minh được khả năng trả nợ, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ khuyến khích và tạo cơ sở pháp lý để tổ chức tín dụng yên tâm trong vấn đề này.

Về thời gian cơ cấu lại nợ, kéo dài thời gian trả nợ, các nội dung này đã được quy định trong luật, Thông tư 39 cũng đã đề cập rất cụ thể và thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng căn cứ vào đó để khuyến khích các tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.