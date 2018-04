Thống đốc Nga từ chức, cấp phó quỳ gối xin lỗi

Ngày 1-4, gần sáu ngày sau khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại trung tâm mua sắm Winter Cherry ở TP Kemerovo thuộc Nga, thống đốc của vùng này đã tuyên bố từ chức.

Đăng tải đoạn clip tuyên bố từ chức trên cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, Thống đốc Aman Tuleyev, 73 tuổi, trần tình rằng quyết định từ chức là lựa chọn đúng đắn nhất với cương vị lãnh đạo cao nhất của địa phương sau vụ thảm họa làm 64 người thiệt mạng, trong đó có 41 nạn nhân là trẻ em.

Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận đơn từ chức của ông Tuleyev, đồng thời bổ nhiệm Phó Thống đốc Sergei Tsivilyov thay thế. Trước đó, ông Tsivilyov đã thay mặt cho chính quyền TP Kemerovo, quỳ gối xin lỗi trước đám đông người biểu tình tại tòa thị chính đòi công lý cho các nạn nhân trong vụ cháy.

Ông Aman Tuleyev, Thống đốc tỉnh Kemerovo của Nga, giải thích về đơn xin từ chức. Ảnh: REUTERS

Theo các nhà điều tra, nguyên nhân gây cháy bùng phát từ tầng trên cùng của tòa nhà bốn tầng, nơi có một số phòng chiếu phim và khu vui chơi trẻ em, có thể là do trục trặc về điện. Giới chức Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về thái độ tắc trách, vi phạm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như cung cấp các dịch vụ không an toàn. Theo trang web của Ủy ban Điều tra liên bang Nga, trung tâm thương mại bị hỏa hoạn nêu trên được dựng lên bất hợp pháp, không có giấy phép xây dựng.

Nga đã tổ chức ba ngày quốc tang cho thảm họa cháy trung tâm mua sắm tại Kemerovo từ ngày 28 đến 30-3. Phát biểu tại lễ tưởng niệm cho các nạn nhân trong thảm họa này vào ngày 27-3, Tổng thống Putin đã có tuyên bố cam kết những kẻ gây ra “sự cẩu thả mang tính tội phạm” sẽ bị trừng trị.

Cảnh sát Nga ngày 30-3 bắt lãnh đạo của công ty sở hữu trung tâm mua sắm là bà Yulia Bogdanova - tổng giám đốc của Công ty OAO Kemerovo Confectionary Combine. Trước đó đã có bốn người bị cơ quan điều tra bắt tạm giữ để thẩm vấn.

