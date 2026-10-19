Thống đốc họp với các ngân hàng thương mại: Đồng loạt giảm lãi suất trên diện rộng

Sáng 19/10/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại về hoạt động ngân hàng.

Thống đốc NHNN họp với các ngân hàng thương mại

Giảm lãi suất nhưng không cào bằng

Tại cuộc họp, Thống đốc NHNN một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu các TCTD phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn để giảm thực chất lãi suất cho vay. Theo Thống đốc, lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Thống đốc yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Tại cuộc họp, các NHTM đã đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất; tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ. Giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Các NHTM cũng thống nhất với chỉ đạo của NHNN, giảm lãi suất phải gắn với tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế. Các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn; tăng cường hợp vốn cho các dự án lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô. Huy động vốn và tín dụng phải phát triển hài hòa, cân đối, tuân thủ các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn.

Thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay và việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các ngân hàng; điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết. Đồng thời, cơ quan điều hành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo về lãi suất, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong huy động vốn và cấp tín dụng.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp

Đồng loạt hạ lãi suất, “chia lửa” với doanh nghiệp

Lãnh đạo Agribank cho biết, Ngân hàng đã triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ ngày 19/10, với mức giảm tới 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào khách hàng sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Hiện Agribank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ khoảng 275.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bình quân khoảng 6,6%/năm, thấp hơn 2–2,5 điểm phần trăm so với mức thông thường. Các chương trình đã làm giảm thu nhập lãi của ngân hàng khoảng 6.000 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, BIDV cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% để hỗ trợ doanh nghiệp.

"Với gói tín dụng này, ngân hàng dự kiến giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Lãi suất cho vay sẽ ở mức từ 6 - 7%, tùy theo kỳ hạn", ông Lê Ngọc Lâm chia sẻ.

Tại Vietcombank, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này cho biết, Vietcombank quyết tâm hạ lãi suất đầu vào để giảm lãi suất đầu ra. Ngoài cam kết thực hiện chỉ đạo của NHNN, ngân hàng sẽ xây dựng các gói hỗ trợ lãi suất, với mức giảm có thể lớn hơn mức yêu cầu, căn cứ vào các lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực tạo động lực phát triển kinh tế và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo Vietcombank cũng nhấn mạnh, việc giảm lãi suất là thực chất, không đi kèm các điều kiện về thủ tục hành chính. Vietcombank xây dựng tiêu chí thống nhất toàn hệ thống, thực hiện giảm lãi suất tự động từ trụ sở chính, các chi nhánh thực hiện tác nghiệp. Khách hàng không cần làm đơn đề nghị hoặc đến chi nhánh đề xuất giảm lãi suất.

Tại khối các ngân hàng TMCP tư nhân, ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank cũng cho biết, từ ngày 19/10 đến hết ngày 31/12/2026, LPBank triển khai chương trình giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống.

Theo đó, Ngân hàng giảm 0,5 - 0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm 0,05–0,1%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng. Đối với lãi suất cho vay, Ngân hàng giảm 1,6–2%/năm đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn, hướng tới khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng kinh doanh; đồng thời ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn.

Tại SACOMBANK, ông Loic Faussier, Tổng Giám đốc cho hay, Ngân hàng đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố nguồn lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.

"Với tinh thần đồng hành và chia sẻ, chúng tôi kỳ vọng nguồn vốn ưu đãi sẽ tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính", ông Loic Faussier nhấn mạnh.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB cũng thông tin, Ngân hàng ACB đã điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động trong ngày 19/10, có hiệu lực từ ngày 20/10; đồng thời triển khai chương trình cho vay đặc biệt đối với doanh nghiệp, với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%.