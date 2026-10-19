Thống đốc họp với các lãnh đạo ngân hàng thương mại, yêu cầu không họp thay

Sáng nay 19/10/2026 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp giữa NHNN với các ngân hàng thương mại.

Được biết, tham dự cuộc họp còn có các Phó Thống đốc, lãnh đạo các Vụ, Cục tại Ngân hàng Nhà nước. Về phía các Ngân hàng thương mại, NHNN yêu cầu tất cả lãnh đạo cấp cao các NHTM (bao gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc) và yêu cầu “không được phép họp thay”.

Chủ tịch BIDV: "Tôi kêu gọi các ngân hàng thực hiện giảm thực chất lãi suất huy động"

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV nói: “Với chỉ đạo của NHNN, tôi kêu gọi các ngân hàng thực hiện giảm thực chất lãi suất huy động khoảng 0,5%/năm nhằm kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay”.

Chủ tịch HĐQT BIDV chia sẻ, ông tin tưởng NHNN cũng sẽ đưa ra thông điệp mạnh mẽ, như là sẽ cam kết hỗ trợ các NHTM khi gặp khó khăn về thanh khoản, thông qua các kênh như OMO (nghiệp vụ thị trường mở) hay SWAP (hoán đổi ngoại tệ) để hỗ trợ các ngân hàng. Từ đó các NHTM cũng tự tin hơn trong việc giảm lãi suất đầu và để có thể giảm lãi suất cho vay.

Ông Lê Ngọc Lâm cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, BIDV cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng với kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, lãi suất cho vay từ 6-7%/năm dành cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Mức lãi suất này thấp hơn từ 1,5-2%/năm so với lãi suất cho vay đang được ngân hàng áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực này.

“Với gói tín dụng này, BIDV ước tính giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng”, Chủ tịch HĐQT BIDV nói, đồng thời khẳng định ngân hàng sẽ dùng nhiều biện pháp như tiết giảm chi phí, giảm lãi suất huy động vốn đầu vào làm cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank: Khó khăn nhất là phải giảm được lãi suất huy động

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, khó khăn lớn nhất hiện nay với ngành ngân hàng trong việc giảm lãi suất là làm sao để có thể giảm lãi suất huy động.

“Lãi suất đầu vào phải phù hợp để đảm bảo lợi ích của người gửi tiền, nên mức giảm ra sao để người gửi tiền vẫn được đảm bảo quyền lợi và họ quan tâm đến việc gửi tiền vào ngân hàng. Nếu chúng ta giảm lãi suất huy động một cách không hợp lý cũng có thể tác động đến hành vi của người gửi tiền, đó là bài toán mà ngành ngân hàng, bao gồm NHNN và các NHTM sẽ phải phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, nhằm tìm ra điểm phù hợp về lãi suất đầu vào hợp lý, từ đó sẽ có được lãi suất đầu ra hợp lý cho nền kinh tế”, ông Tùng nói.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định, các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng thương mại nhà nước sẵn sàng giảm lợi nhuận để giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài việc cam kết thực hiện đúng theo chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất, Vietcombank cũng xây dựng các gói hỗ trợ lãi suất. Theo đó, mức giảm lãi suất có thể còn lớn hơn so với yêu cầu của NHNN.

“Tất nhiên, việc giảm lãi suất sẽ phải căn cứ vào từng lĩnh vực ưu tiên cụ thể, đó phải là những lĩnh vực mà chúng tôi xác định có đóng góp cho trưởng kinh tế cũng như an sinh xã hội”, ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Theo ông Tùng, việc giảm lãi suất phải thực chất, không đi kèm với điều kiện về thủ tục hành chính.

Lãi suất đang cao so với khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp

Ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, đứng ở góc độ tổng thể của nền kinh tế, rõ ràng lãi suất ngân hàng đang cao so với khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận lãi suất cao là do yếu tố khách quan, bản thân các ngân hàng đều không muốn như vậy, bởi điều này có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

“Với bối cảnh khách quan như vậy, việc ngân hàng chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp lúc này là hết sức cần thiết”, ông Đào Minh Tú nói.

Theo ông Tú, ngân hàng phải hỗ trợ khách hàng thì mới có được khách hàng lâu dài, cho nên hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính là hỗ trợ mình. “Doanh nghiệp vượt qua khó khăn mới có thể trả nợ ngân hàng và sau đó quay lại vay tiếp thì ngân hàng mới có lợi nhuận. Nhưng trước mắt cần phải chia sẻ với doanh nghiệp”, ông Tú nhấn mạnh.

Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khẳng định bản thân các ngân hàng phải có trách nhiệm chung, nên chủ trương hạ lãi suất của Trung ương và Chính phủ là rất đúng đắn và rất cần thiết trong lúc này.

Theo ông Tú, thời gian tới cần đưa lãi suất về mức phù hợp chung đối với nền kinh tế và đáp ứng được những mục tiêu trong trung hạn. Điều này đòi hỏi các chính sách vĩ mô phối hợp làm sao đưa lãi suất trở về mức phù hợp với tỷ suất lợi nhuận của nền kinh tế.

“Muốn như vậy, phải có chính sách đồng bộ và phải phát triển được thị trường vốn, chứ không chỉ dồn nén vào thị trường tín dụng ngân hàng, trong khi thị trường tín dụng muốn cho vay cần phải có vốn huy động, nhưng muốn có vốn huy động lại phải tăng lãi suất. Điều quan trọng là phải làm sao cho yếu tố cung – cầu vốn của thị trường tín dụng không bị căng thẳng”, ông Tú nói.

Cuộc họp của Thống đốc với các lãnh đạo ngân hàng thương mại diễn ra sang nay (19/10), ngay sau khi cơ quan điều hành có văn bản số 608 ngày 18/10/2026, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện hàng loạt nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Tại cuộc họp sáng nay, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, tính đến cuối tuần qua, huy động vốn đã tăng trưởng 11,22%, tín dụng tăng 11,44%. Việc tín dụng đang tăng nhanh hơn dẫn đến nhu cầu vốn nhiều hơn, khác với giai đoạn trước là tín dụng tăng chậm hơn. Đó cũng là minh chứng cho thấy ngành ngân hàng đang điều hành tích cực để cung cấp vốn cho nền kinh tế.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm ngay tối thiểu 0,5% lãi suất huy động, hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: H.H

Theo Thống đốc, những thông tin mới triển khai cuối tuần qua tới hệ thống (liên quan đến văn bản số 608 ngày 18/10/2026) không phải là mới, nhưng đó là những thông tin quan trọng cho thấy quyết tâm tăng trưởng hai chữ số và vấn đề an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống của các TCTD được đặt lên hàng đầu.

Trong văn bản 608 ban hành hôm qua 18/10, NHNN cũng yêu cầu các TCTD thực hiện các giải pháp hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế; cấp tín dụng liên quan đến triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các ngành, lĩnh vực cần khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng đối với các dự án lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô tín dụng.