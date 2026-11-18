Bà Lisa Cook. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thư gửi Nhà Trắng ngày 16/11, luật sư Abbe David Lowell đại diện của Thống đốc Lisa Cook tuyên bố thân chủ của mình sẽ không tham dự phiên điều trần do chính phủ nước này tổ chức.

Phiên điều trần - ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 5/11 và sau đó lùi sang ngày 14/12 - là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm gạch tên Thống đốc Fed Lisa Cook sau khi Tòa án Tối cao Mỹ vào tháng 6 phán quyết chính quyền chưa đảm bảo quy trình pháp lý cho bà Lisa Cook.

Trước đó, Nhà Trắng gửi cáo buộc Thống đốc Fed Lisa Cook khai báo sai thông tin tài chính để hưởng ưu đãi thế chấp, nhưng bà bác bỏ và khẳng định các sai sót nếu có chỉ là vô ý.

Nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook nằm trong chuỗi động thái kéo dài của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng kiểm soát đối với ngân hàng trung ương Mỹ. Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng từng nhằm vào cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở, nhưng cơ quan giám sát độc lập sau đó kết luận ông Jerome Powell không vi phạm sai phạm nào. Hiện tại, cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò thống đốc Fed sau khi ông Kevin Warsh tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed của ông Powell.