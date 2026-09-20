Thống đốc California yêu cầu lập công tắc ngắt khẩn cấp cho trí tuệ nhân tạo

Được ký ban hành vào ngày 18/9, sắc lệnh của Thống đốc Gavin Newsom thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai hai đạo luật mới của bang California.

Hai bộ luật này hướng tới việc thành lập các tổ chức thẩm định độc lập và thiết lập danh mục đăng ký dành riêng cho các kiểm toán viên công nghệ.

Ông Newsom yêu cầu nhóm chuyên gia phải đưa ra khuyến nghị trong vòng hai tháng tới, tập trung vào việc các công ty công nghệ có cần bố trí chuyên gia đánh giá độc lập làm việc trực tiếp tại cơ sở hay không, cũng như việc bắt buộc trang bị cơ chế tắt khẩn cấp cho các mô hình tiên tiến nhất.