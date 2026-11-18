Ngày 18/11, phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho rằng ngân hàng này nên tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải neo giữ lạm phát cơ bản quanh mức mục tiêu 2%.

Thống đốc BoJ cho rằng cần tiếp tục tăng lãi suất. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ông Ueda nhận định điều quan trọng là giữ lạm phát cơ bản neo quanh mức 2% theo thời gian và điều hành chính sách tiền tệ phù hợp để bảo đảm đạt được mục tiêu này. Theo ông, trong bối cảnh các điều kiện tài chính vẫn đang nới lỏng, việc tiếp tục nâng lãi suất điều hành và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ theo diễn biến kinh tế, giá cả và thị trường tài chính là phù hợp.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 30/10, BoJ đã giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%, nhưng tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến kéo dài 14 năm nhằm đạt mục tiêu giá cả. Ngân hàng này cũng nhấn mạnh chính sách đã bước sang giai đoạn mới, tập trung ngăn ngừa nguy cơ lạm phát vượt ngưỡng và củng cố lập trường chính sách cứng rắn.

Đề cập đến kế hoạch cắt giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm, Thống đốc BoJ cho rằng biện pháp này có khả năng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhờ thúc đẩy sức mua thực tế của các hộ gia đình. Tuy nhiên, mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hành vi định giá của doanh nghiệp và tâm lý người tiêu dùng. Sau khi các chi tiết của biện pháp này được hoàn tất, BoJ sẽ đánh giá tác động đối với lạm phát cơ bản để phản ánh vào các quyết định chính sách trong tương lai.

Khi được hỏi về khả năng triển khai các nghiệp vụ mua trái phiếu khẩn cấp, ông Ueda cho biết, BoJ sẽ đánh giá toàn diện dựa trên tình hình thực tế tại thời điểm đó, bao gồm việc xem xét liệu chức năng thị trường có bị gián đoạn nghiêm trọng đến mức cần có phản ứng chính sách hay không.

Ông cũng cảnh báo không nên sử dụng nghiệp vụ này để kiềm chế lợi suất trái phiếu dài hạn, vì điều đó có thể phản tác dụng nếu thị trường cho rằng BoJ đang hỗ trợ tài trợ cho chi tiêu chính phủ. Theo ông, trong trường hợp đó, lãi suất dài hạn thậm chí có thể biến động mạnh hơn.