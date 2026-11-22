Ông Lewis Pugh thực hiện hành trình bơi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong thông điệp đăng trên trang web cá nhân ngày 21/11, ông Lewis Pugh (56 tuổi), nhà hoạt động môi trường được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) trao danh hiệu “Người bảo trợ đại dương”, kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz và khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực.

Chia sẻ về hành trình đầy nguy hiểm, ông Pugh cho biết ngày 16/11, chỉ khoảng 30 phút sau khi bắt đầu bơi, ông nhận được tin một tàu chở dầu bị tấn công tại khu vực cách đó vài km. Trong những ngày tiếp theo, nhiều vụ tấn công khác tiếp tục xảy ra, khiến một số tàu bốc cháy dữ dội. Theo ông, những vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu, tàu chở khí đốt và các phương tiện thương mại tại eo biển Hormuz không chỉ gây nguy hiểm trước mắt mà còn để lại những hậu quả môi trường có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.

Nhà hoạt động người Anh nhấn mạnh eo biển Hormuz không chỉ là tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại toàn cầu mà còn là một hệ sinh thái biển quý giá, nơi sinh sống của nhiều loài động vật như cá heo, rùa biển và bò biển. Ông cho biết từng có dịp khám phá vẻ đẹp tự nhiên của khu vực này và bày tỏ lo ngại trước những tổn thất mà xung đột có thể gây ra đối với môi trường biển.

Trước hành trình tại eo biển Hormuz, ông Pugh từng thực hiện nhiều chuyến bơi xuyên qua những vùng biển có điều kiện khắc nghiệt như Nam Cực, Bắc Cực và Biển Đỏ, qua đó vận động cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái đại dương.

Khép lại thông điệp, “Người bảo trợ đại dương” của UNEP đưa ra lời kêu gọi ngắn gọn: “Ngừng giao tranh, mở cửa eo biển, làm sạch ô nhiễm”.