Logo chính thức Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 28. Ảnh: Bộ Tài chính

Nhân dịp này, Việt Nam xây dựng bộ nhận diện Hội nghị với hình ảnh búp sen vươn lên từ dòng sông Mê Công, thể hiện vai trò nước chủ nhà, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, kết nối và khát vọng phát triển của các quốc gia trong Tiểu vùng.

Hình ảnh búp sen là điểm nhấn trung tâm của logo, tượng trưng cho Việt Nam - quốc gia đăng cai Hội nghị. Hoa sen là biểu tượng văn hóa tiêu biểu, gắn với vẻ đẹp thanh cao, sức sống bền bỉ và ý chí vươn lên của con người Việt Nam. Hình ảnh này cũng mang dấu ấn riêng của Hà Nội - thành phố đăng cai Hội nghị, với nét đặc trưng của sen Hồ Tây. Qua đó, logo thể hiện niềm tự hào và sự trân trọng của Việt Nam khi đón tiếp các quốc gia thành viên cùng các đối tác quốc tế đến tham dự Hội nghị.

Đặc biệt, búp sen với 6 cánh sen tượng trưng cho 6 quốc gia thành viên GMS, thể hiện sự gắn kết và hợp tác giữa các nước trong Tiểu vùng. Các mảnh ghép cấu thành búp sen biểu trưng cho mỗi quốc gia với bản sắc và thế mạnh riêng, cùng hội tụ, hướng tới mục tiêu chung là tăng cường hợp tác, thúc đẩy liên kết và phát triển bền vững. Hình thoi ở vị trí trung tâm nhấn mạnh tinh thần đồng thuận và sự kết nối đó. Hình ảnh búp sen chưa nở còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tiềm năng, triển vọng và những cơ hội phát triển mới của Tiểu vùng Mê Công mở rộng trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phía dưới búp sen là những đường sóng xanh tượng trưng cho dòng sông Mê Công- mạch nguồn kết nối sáu quốc gia trong Tiểu vùng. Những đường nét liên tục, mềm mại không chỉ gợi hình ảnh dòng chảy tự nhiên mà còn hàm ý về dòng chảy dữ liệu, kết nối số và sự liên thông ngày càng sâu rộng giữa các nền kinh tế. Hình ảnh cuống sen vươn lên từ dòng sông thể hiện sự phát triển và hội nhập của Việt Nam trên nền tảng hợp tác, gắn kết chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực.

Về màu sắc, sắc hồng của hoa sen, màu xanh của dòng sông và sắc tím của dòng chữ tạo nên tổng thể hài hòa, hiện đại, truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết và thịnh vượng.

Với những hình ảnh và ý nghĩa biểu trưng được kết hợp hài hòa, logo Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 28 không chỉ thể hiện dấu ấn của nước chủ nhà Việt Nam mà còn khắc họa tinh thần hợp tác, kết nối và khát vọng cùng phát triển của các quốc gia Tiểu vùng Mê Công mở rộng trong giai đoạn mới.