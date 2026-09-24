Thông điệp sâu sắc từ mâm ngũ quả Trung thu, ý nghĩa các loại quả

Thông điệp sâu sắc từ mâm ngũ quả Trung thu

Mâm ngũ quả Trung Thu bắt nguồn từ quan niệm ngũ hành trong văn hóa phương Đông: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo VTC News, năm loại quả tượng trưng cho năm yếu tố vận hành vũ trụ, với hy vọng mang đến sự hài hòa, cân bằng và bình an cho gia đình. Việc dâng mâm ngũ quả vào đêm rằm còn thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và cầu chúc những điều tốt lành.

Từ "ngũ quả" còn mang ý nghĩa về sự sinh sôi, sung túc. Đây là dịp để các gia đình, dù ở gần hay xa, cùng quây quần bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc đoàn viên. Mỗi loại trái cây trong mâm đều được chọn lựa kỹ lưỡng, hàm chứa lời cầu phúc, cầu lộc, cầu tài và cầu an khang thịnh vượng.

Mâm ngũ quả Trung thu luôn là niềm háo hức của người lớn và trẻ nhỏ mỗi dịp Tết Đoàn Viên.

Không chỉ vậy, trong văn hóa người Việt, mâm ngũ quả Trung thu còn là minh chứng cho sự giao thoa giữa âm – dương: quả chín mang tính âm, quả xanh mang tính dương, cùng tạo nên sự cân bằng trong vũ trụ và gia đạo.

Ý nghĩa các loại quả trên mâm cỗ Trung thu

Quả chuối

Theo cách bày biện mâm ngũ quả, nải chuối thường được đặt ở dưới cùng và ôm trọn lấy các loại quả còn lại. Đây chính là ý nghĩa tượng trưng cho hình ảnh con cháu sum vầy, đầm ấm, được bao bọc. Nải chuối cũng mang ý nghĩa hứng lấy may mắn, giúp mang đến cho gia đình sự mọi sự suôn sẻ, như ý.

Quả bưởi

Thông tin từ trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, bưởi là trái cây quen thuộc và thường xuất hiện trên mâm ngũ quả ngày Tết hoặc Rằm, mùng 1 đầu tháng Âm lịch. Chính vì thế, hoa quả cũng thường không thể thiếu trong mâm cỗ Tết Trung thu. Theo quan niệm dân gian, quả bưởi có hình dáng tròn đầy vì thế nó biểu trưng cho sự đoàn tụ, sung túc, may mắn.

Quả hồng

Quả hồng là một trong những loại quả phổ biến và đặc trưng của mùa thu vì thế nó cũng không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu. Với màu sắc rực rỡ và hương vị ngọt lành, quả hồng không chỉ góp phần làm đẹp cho mâm cỗ mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Màu đỏ cam của quả hồng tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và thành công, phù hợp với tinh thần của dịp lễ Trung thu – thời điểm đoàn viên.

Hồng thường được chọn để bày biện trên mâm cỗ Trung thu, vừa thể hiện ý nghĩa phong thủy, vừa mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các bé trong dịp Tết trăng rằm.

Ngoài ra, quả hồng còn có hình dáng tròn trịa, căng mọng, biểu trưng cho sự viên mãn, sung túc, "vạn sự như ý". Trong phong thủy, hồng được xem là loại quả mang đến tài lộc và bình an cho gia đình. Chính vì vậy, hồng thường được chọn để bày biện trên mâm cỗ Trung thu, vừa thể hiện ý nghĩa phong thủy, vừa mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các bé trong dịp Tết trăng rằm.

Quả cam, quýt

Loại quả có màu sắc đẹp mắt này thường được bày để tăng sự hấp dẫn cho mâm cỗ Trung thu. Màu sắc rực rỡ của nó có ý nghĩa tượng trưng cho sự thành đạt và vạn sự hanh thông.

Quả thanh long

Thanh long là một loại quả thường được chọn để bày biện trên mâm cỗ Trung thu bởi vẻ ngoài bắt mắt và ý nghĩa phong thủy tốt lành. Với lớp vỏ màu đỏ rực rỡ, tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, và phần ruột trắng hoặc đỏ đầy sức sống, thanh long mang đến sự cân bằng và hài hòa cho mâm cỗ.

Trong phong thủy, thanh long còn được liên tưởng đến "rồng" – biểu tượng của quyền uy, sức mạnh và bảo hộ. Việc đặt quả thanh long trên mâm cỗ không chỉ tạo điểm nhấn về màu sắc mà còn ngụ ý mong ước cho gia đình luôn được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Thanh long là một loại quả thường được chọn để bày biện trên mâm cỗ Trung thu bởi vẻ ngoài bắt mắt và ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Với hình dáng thanh thoát, thanh long thể hiện sự tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sức sống, góp phần mang đến cảm giác đủ đầy và viên mãn trong không khí ấm cúng của ngày Tết Trung thu.

Lưu ý khi chuẩn bị mâm ngũ quả Trung Thu

Để mâm ngũ quả Trung Thu được đẹp, ý nghĩa và trọn vẹn, bạn cần chú ý: Chọn trái cây tươi, không bị dập, không trầy xước. Không rửa quả trước khi bày, chỉ nên dùng khăn sạch lau nhẹ, tránh làm quả dễ hỏng.

Chuối nên chọn nải xanh đều, có từ 12–16 quả để bày đẹp và chắc chắn. Ưu tiên trái cây đúng mùa, tránh chọn loại trái chín ép dễ hư hoặc thiếu tự nhiên. Sắp xếp trái cây chắc chắn, tránh để mâm bị lệch, đổ trong quá trình cúng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.