Thông điệp sau chuyến thăm thành phố biên giới Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 24/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo trang Asia News Network, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ sáu của ông Kim và là chuyến đi đầu tiên sau 13 tháng. Chuyến thăm diễn ra chỉ 9 ngày sau khi cầu sông Áp Lục mới chính thức thông xe, được kỳ vọng tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước.

Khác với những chuyến đi thường lệ bằng tàu hỏa, lần này ông Kim di chuyển bằng ô tô qua cây cầu mới. Công trình dài khoảng 3 km, có bốn làn xe, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với Sinuiju của Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tháng tới. Giới quan sát đang chú ý đến khả năng sự kiện này tạo cơ hội nối lại đối thoại giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Joung Eun-lee, Giám đốc Ban Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, cho rằng chuyến thăm có thể phục vụ nhiều mục tiêu ngoại giao cùng lúc.

Trả lời báo The Korea Herald, bà nhận định chuyến thăm này nhằm tái khẳng định quan hệ chính trị và quân sự với Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời tính đến khả năng đối thoại Triều Tiên - Mỹ trước thềm APEC.

Theo bà Joung, việc ông Kim trực tiếp đến Trung Quốc là chi tiết đáng chú ý. Nếu chỉ nhằm mở rộng hợp tác kinh tế hoặc củng cố quan hệ hữu nghị, Bình Nhưỡng có thể cử một phái đoàn cấp cao thay vì nhà lãnh đạo đích thân thực hiện chuyến thăm.

Vì vậy, chuyến đi có thể mang ý nghĩa ngoại giao rộng hơn. Việc ông Kim trực tiếp đi qua cây cầu vừa thông xe cũng được xem là tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng rất coi trọng việc thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc.

Ngoại giao thực dụng gắn với mục tiêu hợp tác kinh tế

Ông Lim Eul-chul, Giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, nhận định chuyến thăm phản ánh cách tiếp cận ngoại giao thực tế của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo ông Lim, việc nhấn mạnh lịch sử chung và quan hệ hữu nghị lâu đời với Trung Quốc góp phần củng cố nền tảng chính trị cho hợp tác kinh tế song phương. Bình Nhưỡng cũng kỳ vọng tận dụng cây cầu mới để thúc đẩy thương mại và giao lưu xuyên biên giới.

Ông Lim cho rằng việc ông Kim trực tiếp đi qua cầu sông Áp Lục mới, công trình đã hoàn thành từ 12 năm trước nhưng đến nay mới được đưa vào sử dụng, cho thấy Triều Tiên coi trọng vai trò của tuyến kết nối này trong việc mở rộng giao thương.

Theo ông Lim, chuyến thăm còn giúp ông Kim củng cố quan hệ với Bắc Kinh, qua đó duy trì dư địa hợp tác với các đối tác trong khu vực.

Cây cầu mới và kỳ vọng mở rộng giao thương

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 24/10/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN phát

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ kỳ vọng cây cầu mới sẽ phát huy vai trò kết nối hai nước, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai bên.

Ông Michael Bosack, Giám đốc sáng lập Viện Chính sách Parley và là cựu quan chức Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại Hàn Quốc, cho rằng chuyến thăm phản ánh sự điều chỉnh trong cách Triều Tiên nhấn mạnh các mối quan hệ đối ngoại.

Trong khi đó, ông Yang Gab-yong, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chiến lược An ninh quốc gia Hàn Quốc, nhận định chuyến thăm phù hợp với xu hướng thúc đẩy quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6.

Năm nay đánh dấu 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước, được ký ngày 11/7/1961. Theo ông Yang, chuyến thăm Đan Đông vào thời điểm này cũng góp phần nhấn mạnh nền tảng lịch sử của quan hệ song phương.

Trước khi trở về nước qua cầu sông Áp Lục mới, ông Kim đã đến thăm nhà máy sản xuất xe buýt Huanghai tại Đan Đông. Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Bình Nhưỡng đối với phát triển kinh tế, nhất là mục tiêu thúc đẩy các ngành công nghiệp địa phương trong khuôn khổ chính sách “Phát triển khu vực 20×10”.

Theo ông Yang, kinh nghiệm phát triển và sự hỗ trợ của Trung Quốc có thể mang lại những bài học hữu ích cho Triều Tiên trong phát triển kinh tế địa phương và nâng cao năng lực sản xuất, chế tạo.

Khả năng nối lại đối thoại Mỹ - Triều vẫn chưa rõ ràng

Trong các thông tin chính thức về chuyến thăm, cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều không đề cập trực tiếp đến khả năng đối thoại Triều Tiên - Mỹ. Vì vậy, giới phân tích vẫn có những đánh giá khác nhau về việc liệu vấn đề này có được đưa ra thảo luận hay không.

Bà Joung Eun-lee cho rằng triển vọng đối thoại Triều Tiên - Mỹ có thể là một trong những nội dung được đề cập trong các cuộc tiếp xúc. Theo bà, việc ông Kim trực tiếp thăm Trung Quốc vào thời điểm xuất hiện những đồn đoán về khả năng gặp gỡ giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ trước thềm APEC là chi tiết đáng lưu ý.

Bà cũng nhấn mạnh việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui cùng tham gia các hoạt động trong chuyến thăm. Theo bà, đây có thể là dấu hiệu cho thấy hai bên đã trao đổi quan điểm về triển vọng nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông Yang Gab-yong đưa ra đánh giá thận trọng hơn. Theo ông, dù thông tin chính thức không đề cập vấn đề này, không thể loại trừ khả năng triển vọng đối thoại Triều Tiên - Mỹ đã được trao đổi giữa hai bên.

Ngược lại, ông Michael Bosack tỏ ra hoài nghi về khả năng chuyến thăm đã tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận thực chất về đối thoại Mỹ - Triều Tiên.

Theo ông, thời gian chuyến thăm ngắn khiến khả năng Ngoại trưởng Choe Son-hui và Ngoại trưởng Vương Nghị tiến hành trao đổi chuyên sâu bị hạn chế. Hai bên nhiều khả năng tập trung thống nhất những bước tiếp theo cho các cuộc tiếp xúc ở cấp chuyên viên.

Ông Bosack cho rằng chuyến thăm Đan Đông có ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là mang lại kết quả thực chất. Điều này cho thấy, dù quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy, khả năng chuyến thăm mở đường cho đối thoại Mỹ - Triều vẫn chưa thể xác định rõ.