Thông điệp Pháp gửi tới tất cả công dân 29 tuổi trong tháng 11

Một gia đình tránh nóng dưới bóng mát trong công viên ở thủ đô Paris. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Ngày 3/11, báo cáo của ủy ban giám sát kế hoạch nâng cao khả năng sinh sản đã được trình lên Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist. Ngay sau đó, bà thông báo triển khai chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhằm hỗ trợ tất cả các cặp đôi đang có kế hoạch sinh con.

Theo Bộ trưởng Stéphanie Rist, đến cuối tháng 11, nam giới và phụ nữ 29 tuổi tại Pháp sẽ nhận được thư từ cơ quan bảo hiểm y tế công cộng Assurance Maladie nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản. Bà nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là "giúp mỗi người trưởng thành có đủ kiến thức và điều kiện để hiểu rõ, bảo vệ khả năng sinh sản của mình".

Nội dung bức thư khuyến khích những người mong muốn có con tìm gặp chuyên gia y tế để thực hiện tư vấn trước khi mang thai, nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, thói quen sinh hoạt cũng như các vấn đề lo ngại khác, từ đó chuẩn bị tốt nhất có thể cho việc mang thai trong tương lai.

Đối với các cặp đôi đang cố gắng có con nhưng chưa thành công, thư này khuyến nghị nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia y tế chuyên môn trong trường hợp không phát hiện vấn đề cụ thể nào sau "một năm nỗ lực đối với người dưới 35 tuổi" và sau "sáu tháng nỗ lực đối với người từ 35 tuổi trở lên".

Mặc dù tuổi tác là yếu tố quyết định, nhưng khả năng sinh sản còn phụ thuộc vào y tế, môi trường và hành vi, bao gồm chế độ ăn uống, giấc ngủ, hoạt động thể chất cũng như việc sử dụng thuốc lá và rượu bia. Đồng thời, chính phủ Pháp cho biết đang triển khai cổng thông tin "Ma fertilité" (Khả năng sinh sản của tôi).

Chiến dịch này nằm trong số 16 biện pháp thuộc kế hoạch chống vô sinh do bà Stéphanie Rist trình bày hồi tháng 2, tiếp nối lời kêu gọi về tái thiết nhân khẩu học Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra vào năm 2024.

Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist cho biết: "Tại Pháp, từ 15 đến 25% các cặp đôi mong muốn có con gặp phải khó khăn, tương đương với hơn ba triệu người". Bà mong muốn gia tăng số lượng các trung tâm có khả năng cung cấp dịch vụ tự lưu trữ trứng vì những lý do không liên quan đến bệnh lý.