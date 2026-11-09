Thông điệp nhân văn về bạo lực học đường qua clip sáng tạo của Công an phường Hà Đông

Từng là thủ khoa tốt nghiệp, nhận học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh mong muốn vận dụng kiến thức và sức ảnh hưởng để đóng góp cho cộng đồng. Với cô, hành trình nhân ái bắt đầu từ những việc làm nhỏ, cùng mục tiêu xây dựng 20 thư viện số cho trẻ em vùng cao.