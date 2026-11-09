Thông điệp nhân văn về bạo lực học đường qua clip sáng tạo của Công an phường Hà Đông
Một clip tuyên truyền đầy sáng tạo và mang đậm dấu ấn trách nhiệm từ Công an phường Hà Đông về bạo lực học đường như lời cảnh tỉnh sâu sắc về cái giá đắt của bạo lực học đường. Nội dung chuyển tải thông điệp nhân văn mạnh mẽ khi lực lượng Công an luôn đồng hành cùng các em, nhưng chìa khóa cốt lõi để đẩy lùi bạo lực vẫn nằm ở tình yêu thương, sự quan tâm sát sao từ gia đình và nhà trường.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thong-diep-nhan-van-ve-bao-luc-hoc-duong-qua-clip-sang-tao-cua-cong-an-phuong-ha-dong-post675086.antd