Thông điệp ngầm của Iran đằng sau việc hé lộ 'thành phố tên lửa' mới

Sự kiện còn truyền tải thông điệp về công tác chuẩn bị quân sự của Iran trước những mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai.

Hãng WANA đưa tin, việc trưng bày các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tại tổ hợp ngầm cho thấy sự kiện không đơn thuần nhằm giới thiệu một cơ sở quân sự mới. Thực tế, Iran muốn phát đi thông điệp trọng tâm rằng đây là cơ sở hạ tầng cần thiết để duy trì năng lực tên lửa của Iran trong trường hợp xảy ra xung đột.

Bên trong "thành phố tên lửa" mới được Iran công bố. Ảnh: WANA

Nhìn xa hơn các kho tên lửa dự trữ

Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của sự kiện công bố cơ sở tên lửa mới cần được xem xét cùng với những phát biểu trước đó của người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi về việc chuyển các cơ sở sản xuất tên lửa và UAV xuống lòng đất.

Ông Mohebi từng cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã phát triển năng lực linh hoạt, cho phép di dời hoạt động sản xuất vũ khí từ các cơ sở trên mặt đất xuống những công trình ngầm, đồng thời duy trì hoạt động ngay cả khi bị không kích.

Ông cũng thông báo Iran đã xây dựng các tổ hợp sản xuất tên lửa ngầm bên cạnh những "thành phố tên lửa" hiện có, vốn được sử dụng để lưu trữ và chuẩn bị vũ khí trước khi triển khai.

Nhà phân tích quân sự Morteza Simiari mô tả cơ sở tên lửa mới là kết quả của quá trình đánh giá lại công tác chuẩn bị quân sự của các Lực lượng vũ trang Iran, dựa trên những bài học rút ra từ hai cuộc chiến trước đây và các đánh giá về khả năng xảy ra xung đột trong tương lai.

Theo ông Simiari, một yếu tố then chốt trong thiết kế của cơ sở này là chiến lược tập trung vào khôi phục và tái thiết năng lực quân sự. Cách tiếp cận đó cũng bao gồm quản lý chuỗi cung ứng và phối hợp giữa Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC.

Việc sắp xếp, công bố hình ảnh bên trong thành phố tên lửa đều được cân nhắc kỹ. Ảnh: WANA

Sự phối hợp này đặc biệt quan trọng bởi việc duy trì năng lực tác chiến không chỉ phụ thuộc vào việc sở hữu vũ khí. Hoạt động sản xuất, cung ứng linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì và chuyển giao trang thiết bị cho các đơn vị chiến đấu là những khâu có mối liên hệ chặt chẽ. Sự gián đoạn ở bất kỳ khâu nào cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Ông Simiari cũng đề cập đến cái gọi là vành đai an ninh của Iran, cho rằng phạm vi của nó không chỉ giới hạn trong biên giới địa lý của đất nước. Việc ông nhắc đến một biệt thự từng bị 12 tên lửa Fateh tấn công là một phần trong đánh giá này. Cách diễn giải của ông cho thấy Iran có thể tính đến cả những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia xuất hiện bên ngoài lãnh thổ.

Theo nhận định của ông Simiari, một thông điệp khác cũng được đưa ra, liên quan đến cái giá phải trả nếu tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Ông tuyên bố Tehran sẽ không đáp trả ở mức độ hạn chế và sẽ cân nhắc mọi phương án trong tình huống như vậy.

Tầm quan trọng của năng lực này thể hiện rõ trong bối cảnh chiến sự. Trong một cuộc xung đột kéo dài, sức mạnh tên lửa của một quốc gia không chỉ được đánh giá bằng số tên lửa sẵn sàng phóng hay quy mô kho vũ khí hiện có. Khả năng thay thế những vũ khí đã sử dụng và duy trì hoạt động sản xuất cũng quan trọng không kém. Đây là lý do tại sao các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp và quân sự thường được tiến hành với mục đích làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến đấu của đối phương.

Tên lửa Iran. Ảnh: WANA

Việc đưa hoạt động sản xuất xuống lòng đất, nếu được duy trì ổn định, có thể khiến đối phương khó đánh giá mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự Iran gây ra. Trong bối cảnh đó, chỉ dựa vào số lần phóng tên lửa hoặc ước tính lượng vũ khí còn lại trong kho sẽ không thể phản ánh đầy đủ năng lực tên lửa của Iran.

Cảnh báo về một phản ứng trên quy mô rộng hơn

Ông Simiari cho biết thêm việc lựa chọn hình ảnh và các chi tiết được công khai tại lễ công bố cơ sở tên lửa mới đã được cân nhắc kỹ. Mô tả cách tiếp cận đó, ông nói: "Các vật thể ở gần đối phương hơn những gì họ nhìn thấy!".

Nhận định này có thể được hiểu là một phần trong thông điệp mà Iran muốn truyền tải thông qua sự kiện. Việc công khai một cơ sở quân sự không đồng nghĩa với việc tiết lộ toàn bộ năng lực của cơ sở đó. Tại những sự kiện như vậy, góc quay của camera, trang thiết bị được lựa chọn để trưng bày và những chi tiết không được công bố có thể quan trọng không kém những năng lực được công khai.

Bên trong 'thành phố tên lửa" mới của Iran. Video: WANA

Những phát biểu của Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC cũng là một phần trong thông điệp này. Ông Mousavi tuyên bố lực lượng của mình sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa cả trong khu vực lẫn bên ngoài, đồng thời cảnh báo Iran sẽ nhắm mục tiêu vào toàn bộ năng lực của đối phương trên khắp khu vực và xa hơn nữa.

Nhìn chung, việc công bố thành phố tên lửa mới có thể được xem xét từ ba góc độ: phô bày một phần năng lực tên lửa và tác chiến của Iran, nhấn mạnh khả năng duy trì sản xuất và hỗ trợ hậu cần trong thời chiến, phát đi cảnh báo về phạm vi đáp trả tiềm tàng của Iran trước bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào.

Ba yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khả năng đáp trả về quân sự phụ thuộc một phần vào việc sở hữu cơ sở hạ tầng cần thiết để duy trì khả năng đó. Trong bối cảnh này, việc công bố thành phố tên lửa, thông báo chuyển hoạt động sản xuất vũ khí xuống lòng đất và cam kết tiếp tục đưa vào sử dụng các trang thiết bị mới cho thấy Iran theo đuổi cách tiếp cận mà trong đó công tác chuẩn bị quân sự không chỉ giới hạn ở việc tích trữ vũ khí.

Thông điệp cốt lõi mà Iran muốn truyền tải thông qua sự kiện là các đối thủ không thể đánh giá năng lực quân sự của nước này chỉ bằng cách xem xét những tên lửa được trưng bày hoặc đếm số vũ khí đã phóng. Một phần quan trọng trong phép tính đó còn phụ thuộc vào khả năng duy trì sản xuất, khôi phục năng lực và sẵn sàng đối phó với một cuộc xung đột kéo dài của Iran.