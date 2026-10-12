Thông điệp lịch sử: Sẵn sàng hy sinh cho những dòng tin 'chảy mãi'

Trong một ngày thu nắng đẹp cuối tuần, chúng tôi tới thăm không gian trưng bày bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ mà một thời người Hà Nội mơ ước sở hữu như biểu tượng của sự thành đạt. Chủ nhân không gian ấy là Kỷ lục gia thế giới Đào Xuân Tình - người đã dành hơn 40 năm để sưu tầm, gìn giữ và “thổi hồn” vào bộ sưu tập xe đạp Peugeot sản xuất tại Pháp lớn nhất thế giới.