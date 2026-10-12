Thông điệp lịch sử: Sẵn sàng hy sinh cho những dòng tin 'chảy mãi'
Ngày 12/10/1960, “Tiếng nói chính thức của những người yêu nước miền Nam Việt Nam” đã phát đi bản tin đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của Thông tấn xã Giải phóng.
Suốt 15 năm chống đế quốc Mỹ với bao thử thách khốc liệt, Thông tấn xã Giải phóng không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của cách mạng miền Nam mà còn lan tỏa tiếng nói chính nghĩa và kêu gọi sự ủng hộ từ bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thong-diep-lich-su-san-sang-hy-sinh-cho-nhung-dong-tin-chay-mai-post1393404.html