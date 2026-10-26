Thông điệp lịch sử: Nghề điều dưỡng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Từ những lớp truyền dạy, câu lạc bộ ở cộng đồng đến sáng tác lời ca mới và xây dựng học liệu số..., nghệ thuật bài chòi đang được gìn giữ, trao truyền bằng nhiều cách. Cùng với chính sách hỗ trợ của thành phố, những nỗ lực của nghệ nhân, nghệ sĩ và người thực hành góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.