Thông điệp lịch sử: Nghề điều dưỡng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
Trong thư gửi lớp y tá đầu tiên tại Liên khu I, đăng báo Cứu quốc ngày 26/2 1949, Bác Hồ đã viết “Y tá chẳng những là một nghề nghiệp mà lại là một nghĩa vụ… Việc giữ gìn và bồi dưỡng sức khỏe của dân tộc, người y tá phải gánh một phần quan trọng. Y tá là những chiến sỹ đánh giặc ốm để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi. Những chiến sỹ y tá phải có chí chịu khổ, chịu khó. Phải giàu lòng bác ái, hy sinh…”.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thong-diep-lich-su-nghe-dieu-duong-trong-su-nghiep-cham-soc-va-bao-ve-suc-khoe-nhan-dan-post1397315.html