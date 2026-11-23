Thông điệp lịch sử: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng đa dạng, độc đáo, giàu giá trị.
Từ các di sản vật thể như di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, cổ vật, bảo vật quốc gia cho đến các loại hình phi vật thể, như: lễ hội, dân ca, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống…, mỗi di sản đều là kết tinh của bản sắc dân tộc được bồi đắp qua hàng nghìn năm. Đây không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia mà còn là một phần của kho tàng di sản chung của nhân loại.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thong-diep-lich-su-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-post1405209.html