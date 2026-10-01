Thông điệp đặc biệt của Dolly Parton sau khi qua đời được tiết lộ

Dolly Parton tiếp tục xuất hiện trong một video được ghi hình trước để chào đón người hâm mộ đến với bảo tàng mới mang tên Life Of Many Colors Museum tại Nashville, chỉ vài tuần sau khi nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 80 sau thời gian bí mật chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Trong đoạn video được đăng tải trên trang Instagram của bảo tàng, Dolly Parton gửi lời chào và mời người hâm mộ đến tham quan địa điểm mới nằm ngay tại SongTeller Hotel ở trung tâm Nashville.

Dolly Parton gửi lời chào và mời người hâm mộ đến tham quan địa điểm mới nằm ngay tại SongTeller Hotel ở trung tâm Nashville.

“Xin chào mọi người, Dolly đây. Tôi rất tự hào được mời các bạn đến tham dự lễ khai trương Life Of Many Colors Museum ngay tại trung tâm Nashville, ở SongTeller Hotel của tôi”, nữ ca sĩ nói trong video.

Dolly Parton cho biết đây sẽ là bảo tàng lớn nhất ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của bà, quy tụ những câu chuyện, ca khúc và ký ức mà nữ ca sĩ đã lưu giữ trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật.

“Bảo tàng bao gồm tất cả những điều đã giúp ước mơ của cô bé này trở thành hiện thực và tôi nóng lòng muốn chia sẻ chúng với các bạn”, bà nói thêm.

Trong đoạn video, Dolly Parton xuất hiện với trang phục màu vàng cùng diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng. Video được phát trên một màn hình tại không gian bảo tàng trong ngày khai trương.

Life Of Many Colors Museum trưng bày nhiều trang phục gắn liền với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của Dolly Parton, bên cạnh những đĩa nhạc vàng và bạch kim được đóng khung. Người hâm mộ có thể đặt vé tham quan thông qua trang web chính thức của bảo tàng.

Life Of Many Colors Museum trưng bày nhiều trang phục gắn liền với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của Dolly Parton.

Những người có mặt tại lễ khai trương cũng chia sẻ cảm nhận trên mạng xã hội. Một khán giả viết rằng họ cảm thấy vinh dự khi được tham dự sự kiện và gọi đây là một bảo tàng hoàn hảo, nơi từng chi tiết lấp lánh đều được sắp đặt cẩn thận để tái hiện những thành công của Dolly Parton. Một người khác cho biết đã đến tham quan và liên tục kể với mọi người về trải nghiệm tuyệt vời tại đây, đồng thời dành lời khen cho đội ngũ nhân viên thân thiện và am hiểu.

Dolly Parton qua đời ngày 25/8 sau một thời gian bí mật chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng xuất hiện sau khi qua đời thông qua một video được ghi hình trước để nhận giải Lifetime Achievement Award tại Americana Music Awards. Bà tiếp tục được vinh danh tại MTV VMAs, nơi Kacey Musgraves trình diễn ca khúc I Will Always Love You để tưởng nhớ nữ nghệ sĩ.

Taylor Swift cũng nhắc đến Dolly Parton khi nhận giải Video Of The Year cho Fate Of Ophelia. Taylor Swift dành lời khen cho khả năng kể chuyện trong âm nhạc của đàn chị, đồng thời cho rằng mỗi ca khúc do Dolly Parton sáng tác đều sống động như một MV xuất sắc.

Dolly Parton qua đời ngày 25/8 sau một thời gian bí mật chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Trong khi đó, gia đình Dolly Parton đang vướng vào tranh chấp liên quan đến khối tài sản của nữ ca sĩ. Theo hồ sơ tòa án được công ty quản lý của Dolly Parton đệ trình, Bryan Seaver - cháu trai kiêm cựu trưởng bộ phận an ninh của bà bị cáo buộc đã gửi những tin nhắn đe dọa sẽ “phá hủy toàn bộ thương hiệu của bà”.

Sau khi được cho là bị sa thải khỏi vị trí bảo vệ đã gắn bó trong thời gian dài, Seaver tiếp tục đối mặt với lệnh cấm do Danny Nozell - quản lý của Dolly Parton đề nghị.