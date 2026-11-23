Ảnh ghép từ vệ tinh cho thấy tàu hộ tống Nga và khu vực phía Bắc cảng Benghazi trước (ảnh trên) và sau vụ nổ trên một tàu Nga neo tại căn cứ hải quân ở thành phố này. Hình ảnh sau vụ nổ cho thấy con tàu đã bị lật. Ảnh chụp tại Benghazi, Libya, ngày 21 và 22/11. Ảnh: Vantor

Ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các lực lượng nước này đã đánh chìm một tàu hộ tống của Hải quân Nga và phá hủy một trực thăng quân sự trong cuộc tấn công bằng xuồng không người lái, ngoài khơi thành phố Benghazi của Libya trước đó một ngày.

Theo ông Zelensky, chiến dịch do các lực lượng quốc phòng Ukraine phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện, sử dụng 7 xuồng không người lái do nước này sản xuất. Đây được xem là bước mở rộng phạm vi hoạt động của Ukraine nhằm vào khí tài quân sự và mạng lưới hậu cần của Nga, từ Biển Đen sang khu vực Địa Trung Hải.

Ông Zelensky cho biết tàu hộ tống Merkury, một trong những chiến hạm mới nhất của Nga, đã bị đánh chìm bất chấp nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công của phía Nga. Con tàu được đưa vào biên chế năm 2023. Một trực thăng quân sự Ka-27 của Nga cũng bị phá hủy trong chiến dịch. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine còn tấn công tàu chở hàng khô MV Angara của Nga.

Một nguồn tin từ SBU mô tả đây là một “chiến dịch đặc biệt độc nhất”, đồng thời cho rằng vụ việc cho thấy các tàu quân sự và mạng lưới hậu cần của Nga không còn được bảo đảm an toàn ngay cả khi hoạt động ở khu vực cách xa Biển Đen.

Tuy nhiên, tại thời điểm công bố thông tin, tờ The Kyiv Independent cho biết chưa thể xác định đầy đủ mức độ thiệt hại trong vụ tấn công.

Trước đó, chính quyền của Tướng Khalifa Haftar, nhân vật kiểm soát quân sự tại miền Đông Libya, cho biết các cuộc điều tra ban đầu cho thấy một vụ nổ đã xảy ra trên một tàu Nga đang neo đậu tại cảng. Chính quyền này khẳng định phản đối việc Libya bị biến thành địa điểm để các bên tiến hành xung đột quốc tế, cũng như việc sử dụng lãnh thổ, cảng và vùng biển nước này cho các hoạt động quân sự hoặc hậu cần có thể đe dọa an ninh người dân và chủ quyền quốc gia.

Trong khi đó, chính phủ Libya tại Tripoli cũng ra tuyên bố lên án việc sử dụng vùng biển nước này làm địa điểm tiến hành các cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Libya rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị kể từ năm 2011, với một chính phủ được quốc tế công nhận đặt tại Tripoli và một chính quyền đối địch ở miền Đông. Theo các thông tin được công bố, Kiev và chính quyền tại Tripoli đã ký một thỏa thuận bí mật vào năm 2025, cho phép quân đội Ukraine hiện diện tại miền Tây Libya, trong đó có quyền tiếp cận các địa điểm phóng UAV.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công tàu Merkury.

Ảnh chụp từ một video cho thấy cuộc tấn công của xuồng không người lái hải quân Ukraine nhắm vào các lực lượng Nga ngoài khơi Libya vào ngày 22/11/2026. Ảnh: Telegram/The Kyiv Independent

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh có thông tin một tàu chở hàng của Nga bị UAV tấn công tại vịnh Phần Lan ngày 21/11. Kiev chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV từ Libya nhằm vào tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) mang cờ Nga mang tên Arctic Metagaz, khiến con tàu bốc cháy.

Tháng 12/2025, Kiev lần đầu tiên tấn công một tàu chở dầu của Nga tại Địa Trung Hải. Một nguồn tin từ SBU nói với The Kyiv Independent rằng tàu QENDIL, thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga, bị tấn công tại vùng biển quốc tế, cách Ukraine hơn 2.000 km.

Sau đó, Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) đưa tin cuộc tấn công được triển khai từ thành phố Misrata của Libya và tàu QENDIL bị đánh trúng khi cách bờ biển Libya khoảng 250 km.