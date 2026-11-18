Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, ngày 18/11, tại thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-47, chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và AIPA-47 đã cùng các nước thành viên đưa ASEAN vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng và ghi nhận dấu mốc lịch sử khi Nghị viện Quốc gia Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của AIPA.

Khẳng định sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với sự thịnh vượng chung của ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nghị viện các nước thành viên đóng góp thiết thực hơn vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm./.