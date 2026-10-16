Thông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026

Các nhà lãnh đạo IMF và WB chủ trì Phiên toàn thể sáng 16/10. Ảnh: Trang Nhung - PV TTXVN

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), Phiên toàn thể Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2026 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương cùng đông đảo đại biểu đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phát biểu mở đầu Phiên toàn thể, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nồng nhiệt chào mừng các đại biểu trở lại Bangkok sau 35 năm kể từ lần đầu nước này đăng cai sự kiện năm 1991. Ông Anuntin nhấn mạnh thế giới đang đổi thay sâu sắc trước tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), biến đổi khí hậu và phân rã địa chính trị, Thủ tướng Thái Lan đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục đóng vai trò cầu nối kết nối thị trường, nguồn vốn và công nghệ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính quốc tế biến đối thoại thành hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tiếp nối phiên họp, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo rằng dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự báo đạt mốc 3,1% trong năm nay, nền kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều sóng gió nghiêm trọng đến từ các cú sốc cung năng lượng, biến động địa chính trị và áp lực lạm phát ngắn hạn do làn sóng đầu tư vào AI.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu mở đầu Phiên toàn thể Hội nghị thường niên IMF-WB 2026. Ảnh: Trang Nhung - PV TTXVN

Bà nhấn mạnh gánh nặng nợ công kỷ lục đang làm suy giảm nghiêm trọng khả năng ứng phó của các quốc gia trước các rủi ro mới. Người đứng đầu IMF đồng thời hối thúc các chính phủ khẩn cấp tái thiết các đệm đỡ tài chính và kiểm soát nợ công.

Về phía WB, Chủ tịch Ajay Banga nhấn mạnh tạo việc làm bền vững là con đường duy nhất để thoát nghèo và củng cố sức bền kinh tế. Cảnh báo thách thức nhân khẩu học trong 10 đến 15 năm tới khi có tới 1,2 tỷ thanh niên bước vào độ tuổi lao động nhưng thế giới dự báo chỉ có thể tạo ra 400 triệu việc làm, ông Banga công bố chiến lược tăng gấp 5 lần quy mô tài trợ cho lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, đạt 19 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2030 cho 20 quốc gia đối tác nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng và giữ lại giá trị gia tăng tại các quốc gia này.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Thường niên IMF-WB 2026. Ảnh: Trang Nhung - PV TTXVN

Chủ tịch WB cũng cho biết trong năm tài chính 2026, tổ chức này đã huy động kỷ lục 112 tỷ USD vốn tư nhân, nâng tổng nguồn lực tài trợ toàn Tập đoàn lên mức 230 tỷ USD.

Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững và giảm nghèo toàn cầu. Sự kiện năm nay diễn ra tại Bangkok từ ngày 12 đến 18/10/2026 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang nỗ lực phục hồi sau các cú sốc địa chính trị và điều chỉnh trước sự bùng nổ của công nghệ mới.

Diễn ra trong chuỗi sự kiện quan trọng này, Phiên toàn thể ngày 16/10 được xem là tâm điểm định hình các ưu tiên chính sách và cam kết tài chính phát triển toàn cầu trong giai đoạn tới.