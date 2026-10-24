Thông cáo báo chí số 8, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thứ Bảy, ngày 24/10/2026, ngày làm việc thứ tám, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, từ 8 giờ đến 8 giờ 30, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau: (1) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án luật, gồm: (i) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (2) Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); (3) Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án luật, gồm: (i) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (iii) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 50, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về các nội dung: (1) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; (2) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; (3) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (4) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Từ 8 giờ 50, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án luật sau: (1) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án luật sau: (1) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; (2) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thứ Hai, ngày 26/10/2026, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật sau: (1) Luật An ninh dữ liệu; (2) Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; (3) Luật Định danh và xác thực điện tử; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (5) Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tiếp theo, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án luật sau: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (2) Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án luật: (1) Luật An ninh dữ liệu; (2) Luật Định danh và xác thực điện tử; (3) Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)./.