Thứ Sáu, ngày 20/11/2026, ngày làm việc thứ hai mươi sáu, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp sáng 20/11.

BUỔI SÁNG

Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 10: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành (bằng 97,19% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

Từ 08 giờ 10 đến 08 giờ 20: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 482 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội), 03 đại biểu không tán thành (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội), 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ 08 giờ 20 đến 10 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau:

(1) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 03 Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau:

- Đối với Luật Luật sư (sửa đổi): có 482 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 470 đại biểu tán thành (bằng 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội), 10 đại biểu không tán thành (bằng 2,00% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi): có 471 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 92,79% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật Văn bản quy phạm pháp luật: có 473 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 403 đại biểu tán thành (bằng 80,76% tổng số đại biểu Quốc hội), 48 đại biểu không tán thành (bằng 9,62% tổng số đại biểu Quốc hội), 22 đại biểu không biểu quyết (bằng 4,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

(2) Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành cao.

(3) Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu, cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Bộ luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: phạm vi điều chỉnh; áp dụng pháp luật; ưu đãi về thuế, phí, lệ phí, tín dụng và các ưu đãi, hỗ trợ khác; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy; bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải và đường thủy; quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa, cảng cạn; nguyên tắc đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy, cảng cạn; thời hạn hoạt động và xử lý dự án đầu tư xây dựng bến cảng biển khi chấm dứt hoạt động; cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, cảng cạn; quản lý nhà nước tại cảng biển, cảng thủy nội địa; tàu biển, tàu sông; điều kiện đăng ký tàu biển, tàu sông; thuyền viên tàu của tàu công vụ biển, tàu vận tải quân sự biển, tàu kiểm ngư; vận tải hành khách, hành lý đường thủy nội địa; thanh tra, kiểm tra về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường đối với tàu biển và tàu sông; an ninh tàu biển; an ninh cảng biển và an ninh cảng thủy nội địa; truyền phát thông tin an ninh hàng hải; điều khoản chuyển tiếp...

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Tại phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu, cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; chính sách phát triển thị trường; quản lý nhà nước; điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa; quyền của Sở giao dịch hàng hóa; tổ chức thị trường giao ngay tập trung và thị trường hàng hóa phái sinh qua Sở giao dịch hàng hóa; xác lập giá tham chiếu, giá thanh toán; nhà đầu tư tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh; giao nhận hàng hóa và thực hiện hợp đồng bằng giao nhận vật chất; chứng thư kho; quyền và nghĩa vụ của Trung tâm thanh toán bù trừ; thanh toán bù trừ giao dịch hàng hóa phái sinh; tính chung cuộc của thanh toán, bù trừ chấm dứt nghĩa vụ; quản trị rủi ro hệ thống; sửa đổi, bãi bỏ một số điều, khoản, điểm của các luật có liên quan…

BUỐI CHIỀU

Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 20: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau:

(1) Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Tại phiên thảo luận có 7 đại biểu phát biểu, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh; tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ giao dịch thị trường hàng hóa phái sinh OTC; giao dịch hàng hóa phái sinh trên thị trường OTC; bảo vệ nhà đầu tư và tách biệt tài sản; quản lý ký quỹ giao dịch…

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(2) Quốc hội nghe: (i) Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; (ii) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết. Tại phiên thảo luận có 03 đại biểu phát biểu, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: đối tượng áp dụng; nguyên tắc xử lý; xử lý xóa tiền chậm nộp do cơ quan quản lý thuế quản lý thu đối với người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; tổ chức thực hiện; điều khoản thi hành.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(3) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ 15 giờ 20 đến 15 giờ 40: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau:

(1) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 471 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội), 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

(2) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 95,79% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ 16 giờ 00 đến 16 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau:

(1) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 467 đại biểu tán thành (bằng 93,59% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

(2) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 05 dự thảo: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Nghị quyết về chủ trương đầu tư

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật, Luật, Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau:

- Đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi): có 472 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 92,79% tổng số đại biểu Quốc hội), 03 đại biểu không tán thành (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội), 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi): có 469 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 466 đại biểu tán thành (bằng 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi): có 467 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 458 đại biểu tán thành (bằng 91,78% tổng số đại biểu Quốc hội), 04 đại biểu không tán thành (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội), 5 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,00% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi): có 464 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 460 đại biểu tán thành (bằng 92,18% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 470 đại biểu tán thành (bằng 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

Từ 16 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Bộ trưởng Bộ

Công an Lương Tam Quang trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 04 dự thảo Luật: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau:

- Đối với Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia: có 473 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 473 đại biểu tán thành (bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

- Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

- Đối với Luật Định danh và xác thực điện tử: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 473 đại biểu tán thành (bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội), 05 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,00% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với Luật An ninh dữ liệu: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội), 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

THỨ BẢY, ngày 21/11/2026:

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua 23 luật, nghị quyết: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; (2) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; (3) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (5) Luật Đất đai (sửa đổi); (6) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (7) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; (8) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; (9) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; (10) Luật Nhà ở (sửa đổi); (11) Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (12) Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); (13) Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); (14) Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; (15) Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; (16) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; (17) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; (18) Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); (19) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; (20) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; (21) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; (22) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; (23) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua 05 luật, nghị quyết: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (2) Luật Đấu thầu (sửa đổi); (3) Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; (5) Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Từ 15 giờ 00: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo quochoi.vn

Nguồn: https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=103126