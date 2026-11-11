Thông cáo báo chí số 23, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

BUỔI SÁNG

Từ 08 giờ 00 đến 09giờ 45: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về các nội dung sau: (1) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; (2) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; (3) Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); (4) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); (5) Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026. Tại phiên thảo luận có 09 đại biểu phát biểu; các ý kiến cơ bản thống nhất với các Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn, thư khiếu nại, tố cáo; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trong theo dõi, tổng hợp, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: công tác tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn và kết quả giải quyết của các cơ quan tiếp nhận; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; công tác trả lời, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và các vụ việc liên quan đến nhiều cấp, cơ quan, ngành, địa phương; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chất lượng giải trình, cung cấp thông tin; tình trạng kiến nghị tồn đọng và trách nhiệm theo dõi đến cùng kết quả giải quyết các vụ việc... Các đại biểu kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục quán triệt tinh thần phục vụ Nhân dân, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo hướng đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra công vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc đã được cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị. Đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ, cần khẩn trương xử lý dứt điểm, không để kéo dài; đối với những nội dung cần thời gian chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hoặc văn bản quy phạm pháp luật, cần xác định rõ lộ trình, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời thông tin đầy đủ, kịp thời để cử tri theo dõi, giám sát…

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30:Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Tại phiên thảo luận có 13 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam và các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển văn hóa, du lịch, tạo cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch nhanh, bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đồng thời phát huy bảo vệ tài nguyên môi trường, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: nguyên tắc thực hiện; địa bàn ưu tiên áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch; tiêu chí phân chia các dự án du lịch; du lịch cộng đồng; phân loại, điều kiện dự án du lịch được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, phát triển nhân lực du lịch và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch; thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch; tổ chức thực hiện…

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 21 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: giải thích từ ngữ; hành vi bị nghiêm cấm; chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm; quản lý thực phẩm và nguyên liệu nhập khẩu; xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bữa ăn học đường; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hương liệu thực phẩm, vi chất dinh dưỡng; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, cơ sở sản xuất thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến, cơ sở giao đồ ăn trực tuyến; chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu; thẩm quyền, các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hình thức công bố, tiêu chí phân loại, đối tượng công bố sản phẩm và miễn công bố sản phẩm; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc công bố tiêu chuẩn sản phẩm; thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký bản công bố sản phẩm; nguyên tắc, lộ trình thực hiện phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm; khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn; hậu kiểm về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp; bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật với các luật chuyên ngành; hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp...

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30:Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

THỨ NĂM,ngày 12/11/2026, Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung: (1) nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính; (2) nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.