Thông cáo báo chí số 14 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

BUỔI SÁNG

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), tiếp tục thảo luận về các nội dung: tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Tại phiên thảo luận, có 33 đại biểu phát biểu, tập trung phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp về: (1) Mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, bảo đảm thành quả tăng trưởng đến được với người dân; (2) Kịch bản vốn cho tăng trưởng năm 2027, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, minh bạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giảm chi phí vốn, đổi mới cách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (3) Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, cơ chế điều hành đơn giá hợp đồng xây lắp đầu tư công khi giá vật liệu tăng đột biến, vật liệu san lấp cho cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đường sắt tốc độ cao và các tuyến cao tốc; (4) Phân bổ vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia, phân chia nguồn thu, bảo đảm nguồn lực cho địa phương thực hiện chính sách do Trung ương ban hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng lập pháp, lập quy; (5) Liên kết, điều phối vùng, chính sách cho các vùng khó khăn, kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển, phòng, chống sạt lở, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, tiêu thụ nông sản, tháo gỡ vướng mắc các dự án năng lượng; (6) Công nghiệp văn hóa, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực, thích ứng với già hóa dân số, việc làm cho người khuyết tật; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại…

Trong quá trình thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá, tại phiên thảo luận đã có nhiều ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đặt ra; các đại biểu thống nhất cao đánh giá dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và hết sức linh hoạt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội… Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội trong công tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện và kết quả cần đạt để Quốc hội giám sát; chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, nhất là những nội dung còn ý kiến khác nhau. Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết và các tài liệu liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua theo chương trình Kỳ họp, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

BUỔI CHIỀU

Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

THỨ HAI,ngày 02/11/2026: Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Buổi chiều,Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi) và dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)./.