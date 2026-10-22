Thông cáo báo chí số 06 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

BUỔI SÁNG

Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 35: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe các nội dung sau: (1) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 03 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (2) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (3) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Từ 08 giờ 35: Quốc hội thảo luận ở Tổ về 03 dự án Luật nêu trên.

BUỔI CHIỀU

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về 03 dự án: (1) Luật Đất đai (sửa đổi); (2) Luật Nhà ở (sửa đổi); (3) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

THỨ SÁU, ngày 23/10/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày: (1) Tờ trình về các nội dung: (i) dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (ii) dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); (iii) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; (iv) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (v) dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (vi) dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (vii)Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; (2) Báo cáo thẩm tra về các nội dung: (i) dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (ii) dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); (iii) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; (iv) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (v) dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (vi) dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (vii) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung: (1) Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (2) Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (3) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án: (1) Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (3) Luật Đấu thầu (sửa đổi).