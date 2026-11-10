Thông báo về việc tìm thân nhân

1. Họ và tên: Bé gái chưa xác định họ tên, khoảng 7 tuổi

Hình ảnh bé gái.

- Thân nhân: Chưa xác định

- Nơi thường trú: Chưa xác định

- Bé gái là trẻ em lang thang xin ăn hạn chế giao tiếp, có dấu hiệu bị tự kỷ được tiếp nhận lúc 11h30 ngày 29/10/2026 từ UBND phường Bắc Nha Trang phối hợp bàn giao.

2. Họ và tên: Nguyễn Đức Vy

Hình ảnh ông Nguyễn Đức Vy.

- Sinh năm: Chưa xác định (khoảng 70 tuổi)

- Thân nhân: Chưa xác định

- Nơi thường trú: Chưa xác định

Là đối tượng lang thang xin ăn từ UBND xã Vạn Ninh phối hợp bàn giao ngày 06/11/2026.

Tình trạng sức khỏe khi tiếp nhận: Tăng huyết áp, gọi hỏi trả lời không đúng nội dung, suy giảm trí nhớ, có vết thương bàn chân phải.

Đề nghị ai là thân nhân của các đối tượng trên hoặc người quen biết, xin liên hệ: Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 78, đường 2 tháng 4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại liên hệ: 02583.540.767. Trong thời gian hạn không quá 03 tháng, kể từ ngày tiếp nhận các đối tượng, nếu không có thân nhân liên hệ nhận đối tượng, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa sẽ thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định.