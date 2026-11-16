Thông báo về việc tìm chủ sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: Đường giao thông liên vùng qua huyện Diên Khánh - Địa điểm: Xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay, UBND xã Suối Hiệp và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ sử dụng đất hiện nay không có mặt tại địa phương, UBND xã Suối Hiệp đã liên hệ nhưng không liên lạc được. Do đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND xã Suối Hiệp thông báo cho các chủ sử dụng đất vắng mặt liên hệ với UBND xã Suối Hiệp để thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Cụ thể như sau:

1. Thông tin về Dự án.

- Tên dự án: Dự án thành phần 3 Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Diên Khánh (cũ) phục vụ Dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh.

- Địa điểm thực hiện Dự án: Đoạn qua xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin về các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án vắng mặt tại địa phương.

- Bà Trần Thị Thu Thắm, sinh năm 1992, địa chỉ thường trú: Phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 296X/12 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh); Là chủ sử dụng thửa đất số 989, tờ BĐ số 1 xã Bình Lộc (cũ), nay là tờ BĐ số 49 xã Suối Hiệp, được Sở ài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy CNQSDĐ số CS00200, ngày 11/6/2020.

- Bà Lê Thị Ái Mỹ, sinh năm 1987, thường trú: Thôn Phò Thiện, xã Diên Thọ (xã Diên Phước cũ), tỉnh Khánh Hòa; Là chủ sử dụng thửa đất số 1076, tờ BĐ số 13 xã Bình Lộc (cũ), nay là tờ BĐ số 61 xã Suối Hiệp, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy CNQSDĐ số CS01423 ngày 26/11/2022.

3. Thời gian thực hiện theo kế hoạch.

UBND xã Suối Hiệp và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh sẽ tiến hành công tác kiểm kê khối lượng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến hết ngày 26/11/2026, sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo quy định. UBND xã Suối Hiệp đề nghị các cá nhân có tên nêu trên trở về địa phương phối hợp với UBND xã và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh để thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đề nghị các các nhân, tổ chức nào biết địa chỉ hoặc liên hệ được với các chủ sử dụng đất nêu trên thì thông báo cho UBND xã Suối Hiệp được biết.

Nếu sau thời hạn nêu trên mà các các nhân không liên hệ thì UBND xã Suối Hiệp sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

4. Thông tin liên hệ :

- Ủy ban nhân dân xã Suối Hiệp

+ Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa

+ Người liên hệ: Bà Lê Thị Thu Sương (Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Suối Hiệp)

+ Số điện thoại: 0389938743.

Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh

+ Địa chỉ: Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Nhật Tân (Trưởng bộ phận bồi thường)

+ Số điện thoại: 0347.419778

UBND xã Suối Hiệp thông báo để các cá nhân, tổ chức và các đơn vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện.