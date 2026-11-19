Hiện nay, UBND xã Diên Điền và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh. Tuy nhiên vẫn còn một số chủ sử dụng đất hiện nay không có mặt tại địa phương, UBND xã Diên Điền đã liên hệ nhưng không liên lạc được. Do đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, UBND xã Diên Điền thông báo cho các chủ sử dụng đất vắng mặt liên hệ với UBND xã Diên Điền để thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án

- Tên dự án: Dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh.

- Địa điểm thực hiện dự án: Đoạn qua xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin về các hộ gia đình, cá nhân vắng mặt tại địa phương

- Chủ sử dụng các thửa đất số 945; 972; 978 tờ bản đồ số 8 xã Diên Điền;

- Bà Trần Thị Bảo Hương, sinh năm 1980, địa chỉ thường trú: Thôn Đông 1, xã Diên Điền nay là thôn Đại Điền Đông 1, xã Diên Điền; Là chủ sử dụng thửa đất số 1727 tờ bản đồ số 10 xã Diên Điền có diện tích 120,1m² được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Diên Khánh cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất số vào sổ CN17249 ngày 15/12/2025.

- Bà Vũ Thị Thủy, sinh năm 1975, thường trú: Tổ 8B, khu 2B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (cũ) nay là phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Là chủ sử dụng thửa đất số 1237 tờ bản đồ số 16 xã Diên Sơn (cũ) nay là tờ số 33 xã Diên Điền (mới) có diện tích 137,0m² được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất số vào sổ CS03908 ngày 30/8/2022.

- Bà Nguyễn Thị Việt Anh, sinh năm 1973, thường trú: Phường Hải An, thành phố Hải Phòng; Là chủ sử dụng thửa đất số 1023 tờ bản đồ số 5 xã Diên Phú (cũ) nay là tờ số 41 xã Diên Điền (mới) có diện tích 91,1m² được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Diên Khánh cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất số vào sổ CN2580 ngày 26/11/2024.

- Ông Lê Công Anh Tuấn, sinh năm 1996, thường trú: Thôn Đại Điền Trung 1, xã Diên Điền; Là chủ sử dụng thửa đất số 595 tờ bản đồ số 41 xã Diên Điền có diện tích 105,9m² được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Diên Khánh cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất số vào sổ CN9678 ngày 15/7/2025.

3. Thời gian thực hiện theo kế hoạch.

UBND xã Diên Điền và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh sẽ tiến hành công tác kiểm kê khối lượng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến hết ngày 27/11/2026, sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo quy định. UBND xã Diên Điền đề nghị các cá nhân có tên nêu trên trở về địa phương phối hợp với UBND xã và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh để thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đề nghị các cá nhân, tổ chức nào biết địa chỉ hoặc liên hệ được với các chủ sử dụng đất nêu trên thì thông báo cho UBND xã Diên Điền được biết.

Nếu sau thời hạn nêu trên mà các cá nhân không liên hệ thì UBND xã Diên Điền sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

4. Thông tin liên hệ:

- Ủy ban nhân dân xã Diên Điền

+ Địa chỉ: Thôn Đại Điền Trung 1, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

+ Người liên hệ: Ông Phan Vĩnh An (Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Diên Điền)

+ Số điện thoại: 0386589737

- Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh

+ Địa chỉ: Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Nhật Tân (Trưởng bộ phận bồi thường)

+ Số điện thoại: 0347419778

Ủy ban nhân dân xã Diên Điền thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và các đơn vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện.