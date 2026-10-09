Thông báo về việc thay đổi thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ: Tổ 17, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp;

Website: www.daugiadiennguyen.com.vn

Email: diennguyendghd@gmail.com

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh, mã số doanh nghiệp: 1201610310 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở tài chính tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 11-9-2026;

Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản số 82.2019.01.0002/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Công ty đấu giá hợp danh Điền Nguyên thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (đăng ký lần đầu ngày 11-9-2026) thay thế Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (ngày cấp lần đầu: 29-6-2019, số lần thay đổi: 09).

2. Mã số doanh nghiệp 1201610310, do Phòng đăng ký kinh doanh Sở tài chính tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 11-9-2026 thay thế Số giấy đăng ký: 82.2019.01.0002/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp cấp đổi ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Còn lại tất cả thông tin khác: Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐIỀN NGUYÊN; Mã số thuế: 1201610310; Lĩnh vực hoạt động: Đấu giá tài sản không thay đổi.

Công ty đấu giá hợp danh Điền Nguyên trân trọng thông báo!