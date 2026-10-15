THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (máy POS) dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình. Bước đầu xác định đường dây này đã làm thất thu thuế hàng chục tỷ đồng.