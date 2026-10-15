THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-KV3 ngày 14/10/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 3 về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng Nhân dân Nông Trường Mộc Châu.
Quỹ tín dụng Nhân dân Nông Trường Mộc Châu trân trọng thông báo thay đổi địa bàn hoạt động kể từ ngày 14/10/2026:
“Địa bàn hoạt động:
- Phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La;
- Phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La;
- Xã Vân Hồ (Bó Nhàng 1, Bó Nhàng 2, Hang Trùng 1, Hang Trùng 2, Sao Đỏ 1, Sao Đỏ 2, Chiềng Đi 1, Chiềng Đi 2, Pa Chè, Suối Lìn, Hua Tạt, Thông Cuông, Pa Cốp), tỉnh Sơn La
- Xã Tân Yên (tiểu khu Tân Lập, bản Dọi, bản Yên Bình, bản Hoa, tiểu khu Bình Minh, bản Phiêng Cành, bản Nà Tân, bản Tả Phềnh, bản Đoàn Kết), tỉnh Sơn La.”
Vậy Quỹ tín dụng Nhân dân Nông Trường Mộc Châu thông báo để các cơ quan, đoàn thể và thành viên biết./.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thong-tin-quang-cao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-ban-hoat-dong-V1s2FmjDg.html