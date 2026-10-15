Thông báo: về việc thay đổi địa bàn hoạt động
Thông báo: Thay đổi địa bàn hoạt động
THÔNG BÁO
về việc thay đổi địa bàn hoạt động
Căn cứ Quyết định số: 410/QĐ-KV3 ngày 14/10/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 3 về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Hát Lót.
Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Hát Lót trân trọng thông báo thay đổi địa bàn hoạt động kể từ ngày 14/10/2026:
“5. Địa bàn hoạt động:
- Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
- Xã Chiềng Mung (Bản Ỏ, bản Tà Xa, bản Tiến Xa, bản Un, bản Lẳm Cút, bản Mé, bản Bon, bản Rừng Thông, bản Thống Nhất 1), tỉnh Sơn La;
- Xã Tà Hộc (Bản Nà Hường, bản Nà Bó, bản Cáp Na, bản Trung Thành, bản Phiêng Hịnh, bản Kéo Bó, bản Sơn Tra, bản Đông Sàn, Tiểu khu 8), tỉnh Sơn La”.
Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Hát Lót thông báo để các cơ quan, đoàn thể và thành viên biết.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Trần Việt Cường
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thong-tin-quang-cao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-ban-hoat-dong-DWbxmiCDR.html