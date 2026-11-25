Agribank Chi nhánh Yên Bái trân trọng thông báo về việc thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm Phòng giao dịch Số 1 thuộc Agribank Chi nhánh Đồng Tâm Yên Bái như sau:

- Chi nhánh quản lý, tên gọi cũ: Agribank Chi nhánh Đồng Tâm Yên Bái - Phòng giao dịch Số 1.

- Địa điểm cũ: Số 330, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố số 3, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

- Chi nhánh quản lý, tên gọi mới: Agribank Chi nhánh Mù Cang Chải Yên Bái - Phòng giao dịch Tú Lệ.

- Địa điểm mới: Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 26, thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 30/11/2026.

Agribank Chi nhánh Đồng Tâm Yên Bái và Agribank Chi nhánh Mù Cang Chải Yên Bái cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của khách hàng.

Agribank Chi nhánh Yên Bái trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Đối tác được biết để thuận tiện trong công việc và giao dịch.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Agribank!