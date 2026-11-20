Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 01/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Sơn La năm 2026; Quyết định số 547-QĐ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Sơn La năm 2026; Kết luận số 825-KL/TU ngày 19/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tạm dừng thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Sơn La năm 2026.

Hội đồng tuyển dụng thông báo cụ thể như sau:

Tạm dừng thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Sơn La năm 2026.

Thời gian tạm dừng: Kể từ ngày ban hành thông báo này đến khi có thông báo tiếp theo của Hội đồng tuyển dụng.

Đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Sơn La hoặc Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, để kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh.

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Sơn La năm 2026 trân trọng thông báo./.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Kiêm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Lò Minh Hùng